Biden, Avrupalı liderlerle görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın, Vladimir Putin ile yapacağı görüşmenin öncesinde, Avrupalı liderlerle video konferans yoluyla görüştüğünü açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme öncesinde, Biden cephesinde siyasi bir hareketlilik yaşandı.

BIDEN, AVRUPALI LİDERLER İLE GÖRÜŞTÜ

Beyaz Saray'ın kamuoyuna yaptığı yazılı açıklamaya göre Biden; Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi ve İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

RUSYA'NIN UKRAYNA'DAKİ DAVRANIŞLARI ELE ALINDI

Liderler görüşmede, Rusya'nın Ukrayna sınırına asker yığması ve giderek sertleşen söylemlerinden duyduğu endişeyi dile getirdi.

Rusya'yı gerginliği azaltmaya davet eden liderler, özellikle Normandiya Formatı aracılığıyla yürütülecek bir diplomasinin, Donbas'taki sorunun Minsk Anlaşmaları yoluyla çözülmesi için tek yol olduğunu vurguladı.

YAKIN TEMASTA OLUNMASINA MUTABIK KALINDI

Ayrıca liderler, Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne desteklerinin altını çizerek, konuya ortak bir yaklaşım için yakın temas halinde olunması için mutabık kaldı.

ABD'li yetkililer, Biden'ın Putin ile bugün yapacağı görüşme öncesi, Avrupalı müttefikleri ile görüşeceğini kaydetmişti.