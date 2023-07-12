Biden: Cumhurbaşkanı Erdoğan'la NATO Zirvesi'nde bir araya gelmek harikaydı ABD Başkanı Joe Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." açıklamasında bulundu.

AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleşen NATO Zirvesi’nde birçok liderlerle bir araya geldi.

Biden'la görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 saat 15 dakikalık toplantı gerçekleştirdi.



Biden, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vilnius'taki NATO Zirvesi kapsamındaki görüşmenin ardından sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'la tekrar bir araya gelmek harikaydı"

Başkan Biden, NATO Zirvesi'nin Türkiye'nin İsveç'in üyeliğine yönelik kararıyla "daha tarihi" bir anlam kazandığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir fotoğrafını da paylaşan Biden, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la NATO Zirvesi kapsamında Litvanya'da tekrar bir araya gelmek harikaydı." ifadelerini kullandı.