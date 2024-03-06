Biden destekçileri ABD'den İsrail'e silah sevkiyatının durmasını istiyor ABD'de yapılan anket, 2020'de Başkan Joe Biden'a oy verenlerin yüzde 62'sinin İsrail'e silah tedarikini durdurması görüşünde olduğunu ortaya koydu.

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AA

ABD'de yıl sonunda seçim yapılacak.

Ülkede büyük bir hareketlilik yaşanırken bir diğer gündem ise 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldıran İsrail....

İsrail ordusuna silah tedariki yapan ABD'de bir anket yapıldı.

ABD'nin silah tedariki soruldu

Ekonomi ve Politika Araştırmaları Merkezi (CEPR) ile YouGov araştırma şirketi, 18 yaş üzeri 1000 kişiyle anket yaptı.

Ankette katılımcılara, "Uzmanlar, İsrail'in Gazze halkına saldırılarını ABD'nin devamlı silah sağlaması olmadan yürütemeyeceğini söylüyor. Sizce ABD, İsrail Gazze'ye saldırılarına son verene kadar silah tedarikini durdurmalı mı?" sorusunu yöneltti.

Biden destekçilerinin yüzde 62'si evet dedi

Anket sonuçlarına göre, 2020'de Başkan Joe Biden'a oy verenlerin yüzde 62'si bu soruya "evet" yanıtını verirken yüzde 14'ü "hayır" dedi, yüzde 24'ü ise kararsız kaldıklarını söyledi.

Trump'a oy verenlerin çoğunluğu hayır dedi

Önceki seçimlerde eski Başkan Donald Trump'a oy veren katılımcıların yüzde 30'u İsrail'e silah sağlanmasına karşı çıkarken yüzde 55'i buna karşı olmadığı, yüzde 15'i de kararsız olduğu yanıtını verdi.

Oy kullanmayanlar silah yardımının durmasını istedi

Öte yandan, 2020 seçimlerinde hiç oy kullanmayan katılımcıların yüzde 60'ı İsrail'e silah tedarikinin durdurulması görüşündeyken yüzde 17'si bu desteğin durdurulmaması taraftarı, yüzde 23'ü ise kararsız olduğunu belirtti.

Associated Press'in (AP) NORC Halkla İlişkiler Merkezi ile yaptığı 4 Mart'ta yayınlanan ankette, katılımcıların yüzde 67'si Biden'ın başkanlık döneminde İsrail'in Gazze'yi işgaline ilişkin politikalarını onaylamadığını ifade ederken yüzde 31'i onayladığını kaydetmişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)