Euro
9.5025
0.59%
Dolar
7.8232
0.66%
Altın
461.57
0.27%
Borsa
1.331
0%
Bitcoin
149.148
-0.87%
EXEN Coin
11.40
-1.04%
15ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 15 C

    Biden, Dr. Fauci'den koronavirüs ekibine katılmasını istedi

    Joe Biden, Trump yönetiminin koronavirüs ile mücadele ekibinde yer alan ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'den ekibine katılmasını istedi.
    • AA
    • 04.12.2020 - 07:54
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 09:19
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Biden, Dr. Fauci'den koronavirüs ekibine katılmasını istedi

    ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, CNN televizyonuna verdiği mülakatta, Dr Anthony Fauci'den koronavirüs ile mücadele için kuracağı ekibine katılmasını istediğini söyledi.

    Joe Biden, "Dr Fauci'den aynı görevinde kalmasını, baş danışmanım olmasını ve Kovid ekibime katılmasını istedim." dedi.

    Trump'ın tavsiyelerine zaman zaman karşı çıktığı ve eleştirdiği Dr Fauci, salgın boyunca ABD kamuoyunda ilgi odağı haline geldi.  "Kahraman" olarak görülen ve görüşlerine sık sık başvurulan Fauci,  Trump destekçileri arasında ise tepki topladı.

    Biden, Dr. Fauci den koronavirüs ekibine katılmasını istedi #1

    BIDEN, AMERİKAN HALKINDAN 100 GÜN MASKE TAKMALARINI İSTEYECEK

    Öte yandan Biden, göreve başladığı ilk gün salgınla mücadele kapsamında Amerikan halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğini ifade etti.

    Biden, "Sadece 100 gün maske, sonsuza kadar değil sadece 100 gün ve böylece vakalarda büyük ölçüde azalma olacağını düşünüyorum." dedi.

    Dr. Fauci güvenli dediği takdirde aşı olacağını belirten Biden, güvenli olduğunu göstermek için ise kamuoyunun önünde aşı yaptıracağını söyledi.

    Biden, Dr. Fauci den koronavirüs ekibine katılmasını istedi #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir