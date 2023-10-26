Biden: Gazze'de sivillerin öldüğüne eminim, bu savaş açmanın bedeli ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında sivillerin öldüğüne emin olduğunu, ancak rakamlara güvenmediğini belirterek "Bu savaş açmanın bedeli" dedi.

AA

İsrail ve Hamas'ın askeri kanadı El-Kassam Tugayları arasında 7 Ekim'den bu yana devam eden çatışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne İsrail'in attığı bombalar sebebiyle binlerce sivil yaşamını yitirdi.

ABD'yi de arkasına alan İsrail bölgede katliamlarını sürdürüyor. ABD Başkanı Joe Biden ise yaptığı her konuşmasında İsrail'e olan desteğini yineliyor.



Biden, Avustralya Başbakanı Jonathan Albanese ile yaptığı basın açıklamasında, gazetecilerin İsrail'in kuşatması altındaki Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili sorularını cevapladı.

"Masumların öldürüldüğüne eminim, bu savaş açmanın bedeli"

ABD Başkanı, "Filistinlilerin kaç kişinin öldürüldüğü konusunda doğruyu söylediğine dair hiçbir fikrim yok. Masumların öldürüldüğüne eminim." dedi.

Gazze'deki sivil kayıplarla ilgili "Bu, savaş açmanın bedeli." ifadesini kullanan Biden, İsrail'i propagandalara karşı dikkatli olmaya çağırarak, "Filistinlilerin kullandığı bu rakama güvenmiyorum." dedi.

"Hamas sivillerin arkasına saklanıyor"

ABD Başkanı Biden ayrıca Hamas'ın "sivillerin arkasına saklandığını", bunun da İsrail'e "ek bir yük getirdiğini" belirtti. Biden, "Ancak bu, savaş yasalarına uygun hareket etme ihtiyacını azaltmaz. Masum sivilleri korumak ne kadar zor olsa da İsrail'in de elinden gelen her şeyi yapması gerekiyor." diye konuştu.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk, 1584'ü kadın ve 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)