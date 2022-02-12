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    Biden ile Putin arasında kritik Ukrayna görüşmesi

    Biden ile Putin arasında kritik Ukrayna görüşmesi

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin gerçekleştirdiği görüşmede, her senaryo için hazırlıklı olduklarını söyledi.
    • AA
    • 12.02.2022 - 21:18
    • Güncelleme : 12.02.2022 - 21:30
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    Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim savaş çanlarını çaldırmaya başladı.

    Uzun süredir diplomatik adımlarla gerilim düşürülmeye çalışılırken son bir haftada yaşananlar savaş beklentilerini artıdı.

    Yaşanan gerilimin ardından dün akşam saatlerinde ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün telefon görüşmesi gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

    Söz konusu görüşme sona erdi.

    "HER SENARYO İÇİN HAZIRIZ"

    Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin açıklama yapıldı.

    Açıklamada, "Biden Putin'e, ABD'nin diplomasi ve 'diğer senaryolar' için hazır olduğunu, eğer Rusya Ukrayna'yı işgal ederse kararlı ve hızlı bir karşılık olacağını söyledi. Biden, 'Ukrayna'nın işgali büyük acılara yol açar ve Rusya'nın politik duruşunu zayıflatır.' dedi." ifadelerine yer verildi.

    Biden ile Putin arasında kritik Ukrayna görüşmesi #1


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