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    Biden, liderlerle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden; Kanada, Japonya, Avrupa ve NATO liderleriyle Rusya-Ukrayna savaşı konusunu ele aldı.
    • AA
    • 01.03.2022 - 00:18
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    Biden, liderlerle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü

    ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna savaşı konusunda Kanada, Japonya, Avrupa ve NATO liderleriyle bir görüşme gerçekleştirdi.

    "ORTAKLARIMIZ VE MÜTTEFİKLERİMİZLE RUSYA'NIN GEREKÇESİZ SALDIRISINI GÖRÜŞTÜ"

    Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, "Başkan Biden bugün ortaklarımız ve müttefiklerimizle Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik gerekçesiz saldırısını görüştü." ifadesi kullanıldı.

    GÖRÜŞMEYE KATILAN LİDERLER

    Açıklamada, yaklaşık 1 buçuk saat süren görüşmeye Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Kişida Fumio, Polonya Cumhurbaşkanı Andrej Duda, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in katıldığı belirtildi.

    Biden, liderlerle Rusya-Ukrayna savaşını görüştü #1

     


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