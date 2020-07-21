Biden: Okullarda İslam'ı daha fazla öğretmeliyiz

Demokratların adayı, ABD'nin 7 ülkeye seyahat yasağı ve ülkedeki okullarda İslam inancına ilişkin eğitime değindi.

ABD'de başkanlık seçimleri, 3 Kasım 2020'de yapılacak.

Seçim yarışı, Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında adeta söz düellosuna sahne oluyor.

Başkan Donald Trump, göreve gelmesinden kısa bir süre sonra Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu ülkelere seyahat yasağına ilişkin kararnameyi imzalamıştı.

"MÜSLÜMAN YASAĞI SONA ERECEK"

Amerikalı Müslümanlar'ın (MAPAC) etkinliğinde konuşan Joe Biden, Ocak 2017'de imzalanan ve İran, Libya, Somali, Suriye, Yemen, Kuzey Kore ve Venezuela vatandaşlarını kapsayan yasağı, başkanlığının ilk gününde kaldırma sözü verdi.

Biden, "Başkan olma şerefine sahip olursam, ilk gün Müslüman yasağını sona erdireceğim." dedi.

"İSLAM İNANCI DAHA FAZLA ÖĞRETİLMELİ"

Ayrıca ABD'deki okulların İslam hakkında daha fazla şey öğretmesi gerektiğini ifade eden Biden, "Önemli olduğunu düşündüğüm şeylerden biri de, okullarımızda İslam inancı hakkında daha fazla şey öğretmek istediğimizdir." diye konuştu.

Trump yönetiminde ülkede İslamofobi'nin artış gösterdiğini savunan Demokratların adayı, okullarda zorbalığın arttığını, toplumda nefret suçlarının yükselişte olduğunu kaydetti.

"DİN ELDEN GİDER"

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz günlerde Fox News'ta yaptığı açıklamada, Demokrat Joe Biden'ın 3 Kasım'da başkan seçilmesi ihtimaline ilişkin, "Din elden gider." yorumunu yapmıştı.