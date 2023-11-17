Biden Şi'ye 'diktatör' derken Blinken'ın yüzü düştü ABD Başkanı Biden, Çinli mevkidaşı Şi Cinping'le yaptığı görüşmesi sonrası Asya ülkesinin liderine 'diktatör' dedi. O sırada yüzü düşen Dışişleri Bakanı Blinken'ın anları kameraya yansıdı.

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AA & Ensonhaber

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yüz yüze görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme, Washington yönetiminin Pekin'e yönelik peş peşe yaptırım kararları sonrası San Francisco'da düzenlenen Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi kapsamında yapıldı.

Şi ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden'a, Şi'yi hâlâ bir "diktatör" olarak görüp görmediği soruldu.

Diktatör sorusuna yanıtı: Evet, öyle

ABD Başkanı Biden, yanıtında şu ifadeleri kullandı:

Bakın, evet öyle. O bizimkinden tamamen farklı bir hükümet biçimine dayalı komünist bir ülkeyi yöneten kişi olması anlamında bir diktatördür.

Biden'a yöneltilen soru esnasında kameralardan biri de ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a odaklandı.

Blinken'ın yüzünü düşüren cevap

Soruyu takip eden Blinken'ın, Biden'ın vereceği cevap konusunda endişeli olması yüz ifadelerine yansıdı.

Biden'ın Şi'ye "diktatör" demesi, Blinken'ın yüzünün düşmesine neden oldu. Amerikalı bakanın, verilen cevaptan memnun olmadığı görüldü.

Biden: İlerleme kaydettik

Öte yandan Biden, buna rağmen, Şi ile görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

ABD ve Çin, 2022'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri diyaloğun yeniden kurulması konusunda anlaştı.

Daha önce de 'diktatör' dedi

Kaliforniya'da düzenlenen kampanya resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin, şubatta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürmüştü.

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuşmuştu.

Pekin: Saçma ve sorumsuzca

Çin ise Biden'ın Şi'ye yönelik "diktatör" imasını "saçma ve sorumsuzca" olarak değerlendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Biden'ın sözleriyle ilgili, "yorumların gerçeklere tamamen aykırı olduğunu ve diplomatik protokolü ciddi şekilde ihlal etmenin yanı sıra Çin'in siyasi itibarını ciddi şekilde bozduğunu" söylemişti.