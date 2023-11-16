Joe Biden: Şi Cinping hala bir diktatör ABD Başkanı Joe Biden, görüşmelerinin ardından Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in hala diktatör olduğunu açıkladı.

AA

ABD Başkanı Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile San Francisco'da bir araya geldi.

Biden, düzenlenen görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Şi bir diktatör"

Şi'yi hala diktatör olarak gördüğünü ifade eden Biden, "Bakın o, tamamen bizimkinden farklı bir yönetime dayanan, komünist ülkeyi yöneten adam olması anlamında diktatör." şeklinde konuştu.

CNN'in haberine göre Biden, yine de Şi ile görüşmelerinde ilerleme kaydettiklerini söyledi.

ABD ve Çin dün, 2022'de dönemin Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından kesilen askeri diyaloğun yeniden kurulması konusunda anlaşmıştı.

Kaliforniya'da düzenlenen kampanya resepsiyonunda konuşan Biden, Şi'nin, şubatta Amerikan hava sahasına giren Çin "casus balonunun" düşürülmesine verdiği tepkinin nedeninin "balonun orada olduğunu bilmemesinden" kaynaklandığını öne sürmüştü.

"Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için büyük bir utanç kaynağıdır"

Biden, "Ciddiyim. Ne olduğunu anlamadıkları zaman diktatörler için bu, büyük bir utanç kaynağıdır." şeklinde konuşmuştu.

"Saçma ve sorumsuzca"

Çin ise Biden'ın Şi'ye yönelik "diktatör" imasını, "saçma ve sorumsuzca" olarak değerlendirmişti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Biden'ın sözleriyle ilgili, "yorumların gerçeklere tamamen aykırı olduğunu ve diplomatik protokolü ciddi şekilde ihlal etmenin yanı sıra Çin'in siyasi itibarını ciddi şekilde bozduğunu" söylemişti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)