Biden, Trump'ın UCM yetkililerine getirdiği yaptırımları kaldırdı

Trump döneminde, ABD ve İsrail’in savaş suçu iddialarını içeren dava soruşturması nedeniyle mahkeme yetkililerine uygulanan yaptırım kaldırıldı.

ABD'de Başkan Joe Biden, önceki Başkan Donald Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda ile Yargı Yetkisi, Tamamlayıcılık ve İşbirliği Bölümü Başkanı Phakiso Mochochoko'ya getirdiği yaptırımları kaldırdı.

Konuya ilişkin açıklamalar yapan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mahkemenin açtığı bazı davalara ABD karşı çıksa da sorunların yaptırım değil, diplomasi ile çözüleceğini ifade etti.

SAVAŞ SUÇU DAVA SORUŞTURMASINA ONAY VERİLDİ

Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunan mahkeme, ABD ve müttefiki İsrail’in savaş suçu iddialarını içeren dava soruşturmasına onay verdiği için, Trump yönetimi yaptırım uygulama kararı almıştı.

Mart 2009 tarihinde Bensouda’ya seyahat yasağı getirilmiş, ardından 18 ay sonra Bensouda ve Mochochoko'nun ABD'deki varlıklarının dondurulmasına karar verilmişti.

ABD VE İSRAİL TARAF DEĞİL

Yeterli yargı sisteminin bulunmadığı ülkelerde savaş suçları, soykırım ve insanlığa karşı suçların adalet önüne çıkarılması amacıyla kurulan mahkeme 2002'den bu yana faaliyette.

1998 tarihli Roma Statüsü ile kurulan mahkemenin kurucu anlaşmasını 120 ülke imzalarken, ABD ve İsrail anlaşmaya taraf olmayan ülkeler arasında yer alıyor.