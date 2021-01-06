Biden, Türkiye düşmanı McGurk'u da kadrosuna katıyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın, Türkiye karşıtı ve PKK sempatizanı, ABD'nin DEAŞ'la Mücadele eski Özel Temsilcisi Brett McGurk'e Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev vereceği iddia edildi.

ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden, Obama döneminde görev yapan birçok diplomat ve bürokratı kadrosuna katmayı planlıyor.

Bunlardan biri de, Türkiye’ye düşmanlığı ve PKK/YPG terör örgütüne sevgisi ile bilinen Brett McGurk.

MCGURK'U "ORTADOĞU VE AFRİKA MÜDÜRÜ" YAPACAK

New York Times'ın haberine göre McGurk, Ulusal Güvenlik Konseyi’nde 'Ortadoğu ve Afrika Müdürü' olarak görev alacak.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEN PLAKET ALDI

McGurk görev yaptığı dönemde terör örfgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'nin sözde komutanlarından birinden plaket bile almıştı.

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