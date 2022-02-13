Biden ve Zelenskiy, Ukrayna-Rusya krizini görüştü

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna-Rusya krizinde "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy telefonda görüştü.

"RUSYA'NIN HERHANGİ BİR SALDIRGANLIĞINA SÜRATLE VE KARARLI BİR ŞEKİLDE YANIT VERİLECEK"

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Biden’ın ABD’nin Ukrayna’nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yinelediği kaydedilerek, ABD’nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirttiği aktarıldı.

İKİ LİDER DİPLOMASİ VE CAYDIRICILIK ÜZERİNDE ANLAŞTI

Açıklamada, Biden ve Zelenskiy’nin Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa yanıt olarak "diplomasi ve caydırıcılık" üzerinde anlaştıkları aktarıldı.