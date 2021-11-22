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    Biden, Wisconsin olaylı ile ilgili açıklamalarda bulundu

    Beyaz Saray'da Wisconsin'de gerçekleşen olayla ilgili konuşan Joe Biden, "Şu anda 40 yaralı acı çekiyor ve bazılarının durumu kritik. Yönetimim buradaki durumu yakından takip ediyor" dedi.
    • AA
    • 22.11.2021 - 22:40
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    Biden, Wisconsin olaylı ile ilgili açıklamalarda bulundu

    ABD Başkanı Joe Biden, Wisconsin'de yaşanan olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

    Biden, Beyaz Saray'da ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ı ikinci kez bu göreve aday gösterdiği konuşmasına Wisconsin'deki olaylar ile başladı.

    Biden, Wisconsin olaylı ile ilgili açıklamalarda bulundu #1

    "ŞU ANDA 40 YARALI ACI ÇEKİYOR"

    Olaya ilişkin detayların henüz netleşmediğini ancak şu ana kadar 5 kişinin yaşamını yitirdiğini belirten Biden, "Şu anda 40 yaralı acı çekiyor ve bazılarının durumu kritik. Tüm bir toplum bu korkunç şiddet eylemiyle başa çıkmaya çalışıyor" diye konuştu.

    Biden, olayda ölenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifa dileyerek "Yönetimim buradaki durumu yakından takip ediyor" ifadelerini kullanıyor.

    Biden, Wisconsin olaylı ile ilgili açıklamalarda bulundu #2

    YAŞANAN OLAY BÜYÜK SES GETİRMİŞTİ

    Sosyal medyada, Waukesha kentinde bir sürücünün aracı Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla sürdüğü görüntüler yer almıştı. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansımıştı.

    Waukesha Polis Departmanı, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini, aralarında çocukların da olduğu 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

    ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa daldı VİDEO

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