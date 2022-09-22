ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşma sırasında kürsüde yaptığı garip hareketlerle dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen "Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı" adlı bir konuşma yaptı.

Kürsüden inerken sağa sola dönüp durdu

Biden'ın konuşması sonrasında kürsüden inerken yaptığı garip hareketler dikkat çekti.

Boşlukla tokalaşmıştı

Biden'ın bu tavrı, daha önce de boşlukla tokalaştığı anları hatırlattı.

Biden'dan kürsüde garip hareketler VİDEO