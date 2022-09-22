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    Biden'dan kürsüde garip hareketler

    ABD Başkanı Joe Biden, bir konuşma sırasında kürsüde yaptığı garip hareketlerle dikkat çekti.
    • Haber Merkezi
    • 22.09.2022 - 08:14
    • Güncelleme : 22.09.2022 - 08:41
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    Biden'dan kürsüde garip hareketler

    ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin ev sahipliğinde New York'ta düzenlenen "Küresel Fon'un Yedinci İkmal Konferansı" adlı bir konuşma yaptı.

    Kürsüden inerken sağa sola dönüp durdu

    Biden'ın konuşması sonrasında kürsüden inerken yaptığı garip hareketler dikkat çekti.

    Boşlukla tokalaşmıştı

    Biden'ın bu tavrı, daha önce de boşlukla tokalaştığı anları hatırlattı.

    Biden'dan kürsüde garip hareketler VİDEO

    Biden dan kürsüde garip hareketler #1

    Biden dan kürsüde garip hareketler #2

    Biden dan kürsüde garip hareketler #3

    Biden dan kürsüde garip hareketler #4

    Biden dan kürsüde garip hareketler #5

    Biden dan kürsüde garip hareketler #6


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