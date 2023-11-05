Biden'ın 'savaş kabinesi': Gazze konusunda ABD Başkanı'na danışmanlık yapan kilit isimler Biden, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında birkaç sayılı isimden brifing alıyor. Dışişleri Bakanı Blinken'dan CENTCOM Komutanı Kurilla'ya kadar, ABD Başkanı'nın danıştığı isimlerin üstlendiği görevler belli oldu.

ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının ardından Tel Aviv ile dayanışma mesajı vermek üzere bu ülkeye gitti.

Beyaz Saray'da günlük brifingler aldığı belirtilen Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile haftada birkaç kez görüşüyor.

Biden, önemli konularda dar bir çevreden görüş alıyor. ABD Başkanı'nın etrafındaki isimler yeniden gündem oldu.

ABD basınından Axios, bu isimleri ve rollerini haberinde mercek altına aldı.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken

Amerika'nın en üst düzey diplomatı ve Biden'ın uzun süredir sırdaşı olan Blinken, Hamas'ın 7 Ekim saldırısından bu yana ikinci kez Orta Doğu'ya gitti.

Blinken, aynı zamanda telefon diplomasisi de yürütüyor, bölgedeki birçok liderle görüşmeler gerçekleştiriyor.

Savunma Bakanı Lloyd Austin

Austin, Gazze'deki askeri operasyonla ilgili güncel bilgileri almak için İsrailli mevkidaşı Yoav Gallant ile her gün konuşuyor. Savunma Bakanı, Biden ve Beyaz Saray ile yakın koordinasyon içinde bulunuyor.

Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan

Sullivan, önemli dış politika kararları alınırken neredeyse her zaman Biden'la aynı odada bulunuyor. Bu kararlar arasında İsrail'in Hamas bahanesiyle Gazze'de sivillere düzenlediği saldırılar da yer alıyor.

Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Jon Finer

Finer, Sullivan'ın yardımcısı olarak dış politika konusunda kurumlar arası koordinasyonu yönetiyor. Hem eski Dışişleri Bakanı John Kerry'nin baş yardımcısı hem de Washington Post muhabiri olarak Gazze'deki çatışma konusunda ilk elden deneyime sahip birkaç üst düzey yönetim yetkilisinden biri.

CIA Direktörü William Burns ve Ulusal İstihbarat Direktörü Avril Haines

Biden, ABD istihbarat camiasından günde en az bir kez brifing alıyor. Burns ve Haines, kriz anlarında kilit roller üstleniyor.

David Satterfield, Orta Doğu Özel Temsilcisi David Satterfield

Biden, diplomat olan Satterfield'ı emeklilik alanından çıkararak ona ABD'nin Gazze'deki "insani müdahalesini" denetlemekle görevlendirdi.

Ulusal Güvenlik Konseyi Orta Doğu Koordinatörü Brett McGurk

McGurk, Beyaz Saray'ın Orta Doğu'daki kilit ismi olarak anılıyor. Beyaz Saray ile İsrail hükümeti arasındaki görüşmelere ve Gazze'deki durum, özellikle de rehine meselesi konusunda Mısır ve Katar'la ilişkilere derinlemesine dahil oldu.

Başkan Yardımcısı Kamala Harris

Harris, Netanyahu ile çok sayıda görüşmede Biden'ın yanındaydı. Krizle ilgili birçok önemli toplantı ve brifingde yer aldı.

Biden'ın Barack Obama için oynadığı rolün aynısını kendisinin de Biden için oynadığını söyledi. Bu da "önemli kararlar alınmadan önce odadaki son kişi olmak" şeklinde açıklandı.

Başkan Yardımcısının Ulusal Güvenlik Danışmanı Phil Gordon

Şu anda Harris'in danışmanı olan Gordon, daha önce Obama yönetiminde Orta Doğu konusunda Ulusal Güvenlik Konseyi koordinatörü olarak görev yapmıştı. Aynı zamanda üst düzey toplantılarda da odada bulunuyordu.

Rehine İşlerinden Sorumlu Başkanlık Elçisi Roger Carstens

Carsten'in brifingi, Biden'ın en önemli önceliklerinden biri: Hamas tarafından rehin alınan Amerikalıların güvenli bir şekilde geri dönmesinin sağlanması.

20 Ekim'de iki ABD vatandaşı serbest bırakıldı, ancak 10 Amerikalının isimleri hâlâ bilinmiyor ve rehin tutuldukları tahmin ediliyor.

Carsten'in yardımcısı Steven Gillen, savaşın başlamasından bu yana geçen sürenin büyük bölümünde İsrail'de bulunarak rehine meselesinde İsrailli yetkililerle koordinasyon sağlıyor.

CENTCOM Komutanı Orgeneral Erik Kurilla

General Kurilla, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) ile askeriye arasındaki iletişimi yönetiyor. ABD birliklerinin, gemilerinin ve diğer varlıkların bölgeye hareketini denetliyor.

Kurilla'nın komuta ettiği ABD Merkez Komutanlığı, ABD birliklerinin saldırıya uğradığı Irak ve Suriye'yi de kapsıyor.