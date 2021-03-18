Biden'ın sözlerine Putin'den cevap geldi: Ona sağlıklar dilerim

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Joe Biden için yaptığı açıklamada "Ona sağlıklar dilerim" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert sözlerle hedef almıştı.

Amerikan televizyon kanalı ABC News'ten George Stephanopoulos'a açıklamalarda bulunan Biden, "Putin'in bir katil olduğunu düşünüyorum." demişti.

BİDEN, PUTİN'LE İLGİLİ SERT KONUŞTU

Biden ayrıca, Putin'in ABD seçimlerine karışmanın bedelini ödeyeceğini söyleyerek, "Putin, bir bedel ödeyecek. Kısa süre içinde göreceksiniz." ifadelerini kullanmıştı.

Biden'ın bu açıklamalarının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den cevap geldi.

PUTİN'DEN YANIT GECİKMEDİ

Putin, Biden'a yönelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar gerçekte kendilerinde olanı başkalarında görmeye yatkındırlar. Başka bir ülkeyi, devleti, halkı ya da kişileri değerlendirmek aynaya bakmak gibidir."

"ABD, RUSYA'YI MUHATAP ALMAK ZORUNDA KALACAK"

"ABD Rusya'yı muhatap almak zorunda kalacak. ABD, bizim onlar gibi olduğumuzu düşünse de bu öyle değil, bizim farklı bir genetik kodumuz var."

"JAPONYA'DA NÜKLEER BOMBA, AFRİKA'DA KÖLELİĞİ KULLANAN BİR DEVLET"

Şartlar bizim yararımıza olduğu müddetçe ABD ile çalışmaya devam edeceğiz. ABD, Rusya ile kendi kurallarına göre bir ilişki kurmak istiyor

'ABD bilinci' zor koşullarda gelişti. Hatta ve hatta yerel halka uygulanan soykırımla oluştu, ona bağlıdır. Dahası, ABD Japonya'da nükleer bomba ve Afrika'da köleliği kullanan bir devlet olmuştur."