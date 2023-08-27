Bild: Almanya'da ev kiraları artıyor Koalisyonun bileşenlerinden SPD, artan fiyatları durdurmak için düzenleme üzerinde çalışıyor. Alman basını, yükselen kiralardan 'soygun' diye bahsetti.

ensonhaber.com

Alman hükümeti, artan ev kiralarına çözüm için çareler arıyor.

41 milyon haneli Avrupa ülkesindeki halkın yüzde 58'i kiralık dairelerde yaşıyor.

Almanya basınından Bild, kirada yaşayanlara işaret ederek, "Durumları giderek kötüleşiyor." diye yazdı.

Artan kiralara 'soygun' dediler

Haberde, "Almanya'da kiralar artıyor. SPD, müdahale etmek istiyor ve soyguna karşı bir plan sunacak." denildi.

Tedbirlere ilişkin karara parlamento grubunun pazartesi günü yapacağı toplantıda karar verilecek.

'Kiralar dondurulsun' çağrısı

Gazete, en önemli noktanın "tüm Almanya'da kiraların dondurulması" olduğunu belirtti.

Bu durumda konut piyasasının sıkışık olduğu bölgelerdeki ev sahiplerinin kirayı üç yıl içinde yalnızca yüzde 6 oranında artırabilmesi planlanıyor.

Başbakan Olaf Scholz'un partisi Sosyal Demokratlar (SPD), kiracıların daha fazla korunması için harekete geçilmesi gerektiğini düşünüyor.

Almanya'da düzenleme hazırlığı

Öngörülen düzenlemeye göre, kira sözleşmesini fesih sonrasındaki fiili kullanım kanunla belirlenecek.

Ev sahibinin kişisel kullanım nedeniyle ihbarda bulunması ve ardından yabancılara kiraya vermesi halinde, sözleşmesi feshedilen eski kiracının tazminat alma hakkı olacak.

SPD'nin parlamento grubuna göre kiracıların üçte biri mobilyalı dairelerde gönülsüzce yaşıyor. Gelecekte ev sahiplerinin kira ve mobilya masraflarını ayrı ayrı göstermeleri gerekecek.

6 ayı geçerse 'geçici kullanım' olmayacak

Düzenleme, sadece bireysel odalar değil, dairenin tamamının mobilyalarla donatılması gerektiğini söylüyor. Altı aydan uzun süreli kiralamalar artık “geçici kullanım” olarak kabul edilmeyecek.

Söz konusu plana göre kira artışlarının tüketici fiyat endeksine değil, net kira endeksine bağlanması gerekiyor.

Bu arada Almanya'da kira endeksinin, halihazırda yüzde 10'dan fazla arttığı ifade edildi.

Koalisyonda yeni tartışma konusu

Alman yayın organı, Scholz'un partisinin planının, "trafik lambası" koalisyonunda tartışmalara neden olacağını yazarken şunları aktardı: