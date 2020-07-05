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    Bilim insanı açıkladı:Virüs Çin'den gelmedi hep buradaydı

    Oxford Üniversitesi’nden Dr. Tom Jefferson, yeni tip koronavirüsün Çin’in Vuhan kentindeki laboratuvardan çıkmadığını belirterek, “Dünyanın her yerinde uyku durumundaydı” dedi.
    • Haber Merkezi
    • 05.07.2020 - 23:57
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    Bilim insanı açıkladı:Virüs Çin'den gelmedi hep buradaydı #1

    Üniversitenin Kanıta Dayalı Tıp Merkezi uzmanı Dr. Tom Jefferson, The Daily Telegraph’a açıklamasında, koronavirüs’ün Vuhan’daki laboratuvardan çıkmadığını, uzun zamandır dünyanın her yerinde uyku durumunda bulunduğunu söyledi.

    Jefferson, “Bence virüs hep buradaydı, ‘burada’ derken ‘her yerde’ kastediyorum. Muhtemelen uyku durumundayken çevre koşulları tarafından aktif hale getirilen bir virüsle karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.

    Virüsün Çin’de ortaya çıkmadan çok önce Avrupa’da görüldüğüne dair delillerin olduğunu söyleyen uzman, İspanyol epidemiyoloji uzmanlarının 2019 Mart ayında Barcelona’nın atık sularında yeni koronavirüse rastladıklarını bildirdiklerini hatırlattı.

    Koronavirüs’ün izlerine ayrıca geçen yılın Aralık ayında İtalyan’nın Milano ve Torino kentlerinde ve Kasım ayında Brezilya’nın Florianopolis kentinde rastlandığı ifade edildi.

    Bilim insanı açıkladı:Virüs Çin'den gelmedi hep buradaydı #2

    "BU VİRÜSLER HİÇİBİR YERDEN GELMİYOR VE HİÇBİR YERE GİTMİYOR"

    Ayrıca 1918-1920 döneminde 100 milyona yakın can alan İspanyol gribiyle kıyaslayan Jefferson, “1918’de Batı Samoa’nın her 3 sakininden biri İspanyol gribi yüzünden hayatını kaybetti.

    Oysa bu halkın dış dünyayla hiçbir teması yoktu. Bunun açıklaması ancak şu olabilir ki, bu virüsler hiçbir yerden gelmiyor ve hiçbir yere gitmiyor.

    Onlar hep burada ve bazen bir şey onları aktif hale getiriyor, dünya nüfusunun yoğunluğu veya çevre koşulları olabilir” yorumunda bulundu.

    Bilim insanı açıkladı:Virüs Çin'den gelmedi hep buradaydı #3

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