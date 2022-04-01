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    Bilim insanları ilk kez insan genomunu sıraladı

    Bilim insanları ilk kez insan genomunu sıraladı

    ABD’de yapılan yeni bir çalışmada insan genomunun tamamen sıralandığı açıklandı.
    • Haber Merkezi
    • 01.04.2022 - 23:34
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    ABD’de bilim insanları ilk kez tam olarak insan genomunu sıraladıklarını açıkladı.

    2003 yılında başlatılan İnsan Genom Projesi kapsamında insan genomunun yüzde 92'si sıralanarak önemli bir adım atılırken, 19 yıldır geri kalan yüzde 8 üzerine çalışılıyordu.

    TAM İNSAN GENOMU İLK KEZ SIRALANDI

    Telomer-Telomer (T2T) Konsorsiyumundan yaklaşık 100 bilim insanından oluşan bir ekip tarafından yapılan araştırmada, tam insan genomunu açıklanırken, araştırmacılar, ilk kez bütünüyle dizilendiklerini söyledi.

    Washington Üniversitesi'nde Howard Hughes Tıp Enstitüsü araştırmacısı ve araştırma lideri Evan Eichler, "Bu eksiksiz bilgiye sahip olmak, bireysel bir organizma olarak nasıl oluştuğumuzu ve sadece diğer insanlar arasında değil, diğer türler arasında da nasıl farklılık gösterdiğimizi daha iyi anlamamızı sağlayacak" diye konuştu.

    Bilim insanları ilk kez insan genomunu sıraladı #1

    VARYASYONLARIN HASTALIKTA ROL OYNAYIP OYNAMADIĞI ANALİZ EDİLECEK

    Yeni araştırma, daha önce sıralanmış DNA'ya, bir kromozomun tamamı değerinde 400 milyon harf sunuyor.

    Tamamen tanımlanan tam genom, bilim insanlarının DNA'nın insanlar arasında nasıl farklılaştığını ve bu genetik varyasyonların hastalıkta bir rol oynayıp oynamadığını analiz etmelerini sağlayacak.

    Bilim insanları ilk kez insan genomunu sıraladı #2

    "BU GENLER ADAPTASYON İÇİN İNANILMAZ DERECEDE ÖNEMLİ"

    Perşembe günü Science dergisinde yayınlanan araştırmada Eichler, "Bu genlerin adaptasyon için inanılmaz derecede önemli olduğu ortaya çıktı" derken, "Enfeksiyonlara, vebalara ve virüslere uyum sağlamamıza ve hayatta kalmamıza yardımcı olan bağışıklık tepkisi genleri içeriyor” şeklinde konuştu.

    Bilim insanları ilk kez insan genomunu sıraladı #3


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