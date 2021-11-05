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    Bill Gates, çiçek hastalığı üzerinden biyoterörizm uyarısı yaptı

    Amerikalı milyarder, gelecekte karşı karşıya kalınabilecek salgınlar konusunda görüşlerini paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 05.11.2021 - 16:31
    • Güncelleme : 05.11.2021 - 16:47
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    Bill Gates, çiçek hastalığı üzerinden biyoterörizm uyarısı yaptı

    Koronavirüs salgınının ortaya çıkmasının ardından 2015 yılında pandemiler konusundaki konuşmasıyla gündeme gelen Bill Gates, yeni tehditler konusunda uyardı.

    Microsoft'un kurucusu Gates, Londra merkezli düşünce kuruluşu Policy Exchange'de görüşlerini aktarırken, biyoterörizm ihtimaline dikkat çekti.

    ÇİÇEK HASTALIĞI VE BİYOTERÖRİZM UYARISI

    Gates, çiçek hastalığı üzerinden yaşanabilecek terör saldırılarına karşı hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

    "DÜNYA NASIL TEPKİ VERİR" SORUSU

    "Ya bir biyoterörist 10 havalimanına çiçek hastalığı taşıdıysa?" olasılığını dillendiren Gates, "Dünya buna nasıl tepki verir?" diye sordu.

    Bill Gates, çiçek hastalığı üzerinden biyoterörizm uyarısı yaptı ViDEO

    "ÇOK DAHA KÖTÜ SALGINLAR YAŞANABİLİR" UYARISI

    Gates, bugün karşı karşıya kalınandan çok daha kötü olabilecek doğal ve biyoterörizm kaynaklı salgınların var olduğunu kaydetti.

    Hükümetlere seslenen Amerikalı milyarder, gelecekteki pandemileri ve muhtemel biyoterörizmi önlemek için araştırma ve geliştirme için fon sağlanması çağrısında bulundu.

    Bill Gates, çiçek hastalığı üzerinden biyoterörizm uyarısı yaptı #1

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