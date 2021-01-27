Bill Gates, insanlara çip takılacağı iddiasına yanıt verdi

Koronavirüs pandemisi sürecinde sosyal medyada yayılan komplo teorilerine cevap veren Bill Gates, teorilere karşı şaşkınlık duyduğunu söyledi.

Microsoft'un kurucularından olan ve 132 milyarlık servetiyle dünyanın en zengin ilk 10 insanı arasında yer alan Bill Gates'e yönelik komplo teorilerinin sonu gelmiyor.

Salgının başladığı günden bu yana salgının kaynağı ve salgınla mücadele eden isimlerin amaçları ile ilgili milyonlarca teori üretilmiş ve bu teoriler internette yayılmıştı.

ÇİP YERLEŞTİRME TEORİSİ

Bu teorilerin arasında ABD'nin önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Anthony Fauci ve Gates'in, salgını insanları kontrol etmeye çalışmak için yarattıkları, salgından maddi çıkar elde etmek istedikleri ve aşıları kullanarak insanları takip edebilecek mikroçipleri vücuda yerleştirecekleri de yer alıyordu.





SALGININ YARATTIĞI KORKUYA BAĞLADI

Gates, Reuters'a yaptığı açıklamada, kendisi ve Fauci ile ilgili sosyal medyada dolaşan ve milyonlara ulaşan "çılgın komplo teorilerinin" salgının yarattığı korku ortamıyla alakalı olduğunu söyledi.

Sosyal medyanın hayatımızdaki rolünün arttığını belirten Gates, komplo teorilerinin de bu sebeple yayıldığını düşündüğünü aktardı.

"YAKIN ZAMANDA BİTECEĞİNİ UMUYORUM"

Gates, "Bu teorilerde benim ve Dr. Fauci'nin adının geçeceğini kimse tahmin edemezdi. Bundan dolayı şaşkınlık duyuyorum ve yakın zamanda biteceğini umuyorum." dedi.





MÜCADELE İÇİN KAYNAK SAĞLADI

2014 yılında Microsoft'un yönetim kurulu başkanlığı pozisyonundan ayrılan Gates, Bill ve Melinda Gates Vakfı üzerinden koronavirüs ile küresel anlamda mücadele edilebilmesi için en az 1.75 milyar dolarlık kaynak sağlamıştı.

"İNSANLAR BUNA GERÇEKTEN İNANIYOR MU?"

İnsanların buna inanmasına şaşıran Gates, "Bu konuda gerçekten araştırma yapmalı ve insanların davranışlarına nasıl etki ettiğini ve bunu azaltmak için neler yapabileceğimizi anlamalıyız." dedi.



