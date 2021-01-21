Bill Gates: Joe Biden ile koronavirüs konusunda çalışmaya hazırım

Koronavirüsle mücadeleye destek geren Amerikalı milyarder Gates, bu konuda yeni yönetimle çalışma isteğini dile getirdi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, belirli sorunların üstesinden gelmek için ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile birlikte çalışmak istediğini söyledi.

Gates, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, özellikle koronavirüs salgını ve iklim değişikliği konusuna değindi, bu "ağır yüklere rağmen" gelecek konusunda umutlu olduğunu belirtti.

"DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Amerikalı milyarder, "Biden ve Harris ile koronavirüs ve iklim değişikliği gibi zorluklarla mücadelede birlikte çalışmayı dört gözle bekliyorum." diye yazdı.

ABD'nin sıkıntılı bir dönemden geçtiğini belirten Gates, "Ancak önümüzdeki aylarda ve yıllarda umut görüyorum." dedi.

'AŞI OLUN' ÇAĞRISI

Diğer tweet'lerinde, Amerikan halkını sosyal mesafe kuralına uymaya, maske takmaya ve koronavirüs aşısı olmaya çağıran Gates, böylece salgını yavaşlatabileceklerini ve hayatların kurtulacağını kaydetti.

"BÜYÜK BİR ADIM"

Ayrıca Biden'ın "dünyayla yeniden bağlantı kurma taahhüdünden" övgüyle söz eden Bill Gates, Paris İklim Anlaşması'na yeniden dönüşü "büyük bir ilk adım" olarak tanımladı.

Donald Trump, ülkesini 2017 yılında söz konusu anlaşmadan çekmişti.