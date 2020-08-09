Bill Gates'e göre koronavirüs 2022'de ortadan kalkacak

Microsoft'un kurucusu Bill Gates, zengin ülkelerin 2021'de, diğer ülkelerin ise 2022'de koronavirüsten kurtulacağı tahmininde bulundu.

Koronavirüs salgınına karşı aşı ve ilaç çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, Microsof'un kurucusu Bill Gates, salgın nedeniyle bir dönem yoğun tepkilere maruz kaldı.

Bill Gates'in, insanlara mikroçip takabilmek için koronavirüsü ortaya çıkarmış olabileceği öne sürüldü.

İddialara yanıt veren Gates, "Hiç mikroçip türü bir şeyle ilgilenmedim. Bu zırvaları reddetmek neredeyse zor çünkü çok aptalca ve garip." demişti.

KORONANIN BİTİŞİ İÇİN TARİH VERDİ

Son açıklamasını Wired'a yapan milyarder iş adamı, dünya genelinde halihazırda yaklaşık 20 milyon vaka ve 730 bini aşkın ölüme neden olan koronavirüsün bitiş tarihiyle ilgili konuştu.

Salgın nedeniyle trilyonlarca dolarlık ekonomik zarar ve çok fazla borcun olduğunun kabul edilmesi gerektiğini vurgulayan Gates, "Aşı çalışmaları oldukça etkileyici. Ve bu da bana, zengin ülkeler için bu işi büyük ölçüde 2021'in sonunda, ve genel olarak 2022'nin sonunda bitirebileceğimizi hissettiriyor." dedi.

"5 YIL BOYUNCA ORTAYA ÇIKACAK"

Amerikalı iş adamı, tahminine ilişkin, "Bunun nedeni, gerçekleşen inovasyonun ölçeğidir." ifadesini kullandı.

Gates ayrıca, doğal bağışıklık oluşana kadar 5 yıl boyunca koronavirüsün belli dönemlerde yeniden ortaya çıkacağını kaydetti.

"RUSYA VE ÇİN'DE BASKI VAR"

Aşı geliştirme çalışmalarında baskılar olduğu konusuna değinen Bill Gates, Rusya ve Çin'i işaret ederek, "Bahse girerim dünyanın herhangi bir yerinde tam inceleme yapılmadan birçok hastaya uygulanabilecek bazı aşılar olacaktır." diye konuştu.

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