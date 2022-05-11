Bill Gates koronavirüse yakalandı

Salgınının başından bu yana hakkındaki 'çip taktı' iddiası gündemden düşmeyen Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in, koronavirüs testi pozitif çıktı.

Dünyanın en zengin insanlarından biri olarak bilinen Microsoft'un kurucusu Bill Gates ile ilgili, salgının başından bu yana komplo teorileri ve çip iddiaları eksik olmadı.

Bir yandan aşı çalışmalarına yaptığı yatırımlarla da bilinen Gates, geçtiğimiz aylarda salgın üzerine bir de kitap çıkarmıştı.

Kendisini karantinaya aldı

Gates'le ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Bill Gates, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gates, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, hafif belirtiler gösterdiğini ve uzmanların tavsiyesiyle kendisini karantinaya aldığını belirtti.

"Aşı olduğum için şanslıyım"

ABD'li milyarder, paylaşımında, "Aşı olduğum için şanslıyım." ifadesini de kullandı.

Gates açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Kovid-19 testim pozitif çıktı. Hafif semptomlar yaşıyorum ve tekrar sağlıklı olana kadar kendimi izole ederek uzmanların tavsiyelerine uyuyorum. Aşı olduğum, güçlendiğim, testlere ve mükemmel tıbbi bakıma erişebildiğim için şanslıyım. Gates Vakfı, iki yılın ardından ilk kez bugün bir araya gelecek. Ortaklarla çalışmaya devam edeceğiz ve hiçbirimizin tekrar bir pandemi ile uğraşmak zorunda kalmamasını sağlamak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."