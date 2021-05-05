Bill Gates ve Melinda Gates'in kızı Jennifer Gates'ten açıklama

Anne ve babasının boşanma kararını açıklamasının ardından açıklama yapan Jennifer Katharine Gates, “Zorlu bir zaman oldu, kişisel yorum yapmayacağım” dedi.

Microsoft'un kurucusu Bill Gates ve Melinda Gates’in 27 yıllık evliliklerini bitirme kararı almasının ardından en büyük kızları Jennifer Gates konuştu.

Çiftin 25 yaşındaki kızları Jennifer Katharine Gates, dün Instagram’dan yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

“KİŞİSEL YORUM YAPMAYACAĞIM”

“An itibarıyla pek çoğunuz anne ve babamın ayrıldığı haberini duymuşsunuzdur. Bu, tüm ailemiz için zorlu bir zaman oldu. Halen aile üyelerim kadar kendi süreçlerimi ve duygularımı en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimi öğreniyorum ve bunu yaptığım için minnettarım. Ayrılıkla ilgili herhangi bir kişisel yorum yapmayacağım. Ama lütfen nazik sözlerinizin ve desteklerinizin benim için çok değerli olduğunu bilin. Hayatımızın yeni evresine yolculuk yaparken özel hayatımızı koruma isteğimize anlayış gösterdiğiniz için teşekkür ederim.”

ÜÇ ÇOCUKLARI VAR

Bill ve Melinda Gates çiftinin, 21 yaşında Rory John Gates adında bir oğlu ve 18 yaşında Phoebe Adele Gates adında bir kızı daha bulunuyor.

1994 yılında evlenen Gates çifti, Twitter'dan yaptıkları bir ortak açıklamayla boşandıklarını şu ifadelerle duyurmuştu:

SERVETİ NASIL BÖLÜŞECEKLERİ BİLİNMİYOR

"İlişkimiz üzerinde çok düşündükten ve çok çalıştıktan sonra, evliliğimizi sona erdirme kararını verdik. Son 27 yılda, üç harika çocuk yetiştirdik ve tüm insanların sağlıklı ve üretken bir yaşam sürmesini sağlamak için tüm dünyada çalışan bir temel oluşturduk."

146 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin dördüncü kişisi olan Bill Gates ile eşinin, boşanmada serveti nasıl bölüşeceği konusunda ayrıntılar henüz bilinmiyor.