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    Bill Gates'in kızı Jennifer Gates imam nikahı ile evlendi

    Bill Gates'in kızı Jennifer Gates imam nikahı ile evlendi

    Bill Gates’in kızı Jennifer Gates, Mısırlı Nayel Nassar ile dünyaevine girdi. İkili önce imam nikahı kıydı, ertesi gün ise resmi nikahla hayatlarını birleştirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.10.2021 - 09:16
    • Güncelleme : 18.10.2021 - 09:45
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    Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in kızı Jennifer Gates (25), Westchester'daki malikanesinde Mısırlı Nayel Nassar (30) ile evlendi.

    Gates'in 25 yaşındaki kızı Jennifer, Müslüman eşinin dini hassasiyetini kırmadı.

    Jennifer Gates ve Nayel Nassar, resmi nikah öncesi imam nikahı kıydırdı.

    ÖNCE İSLAMİ USULLERE GÖRE EVLENDİLER

    Çiftin cuma günü, ailenin New York’ta North Salem bölgesindeki evinin bahçesinde gizli bir tören tertip ettikleri ve yaşamlarını İslami usullere göre birleştirdikleri öğrenildi.

    Bill Gates in kızı Jennifer Gates imam nikahı ile evlendi #1

    300 KİŞİ KATILDI

    Westchester’daki düğüne Jennifer’in anne ve babası Melinda ve Bill Gates ile beraber 300 civarında kişi katıldı.

    Bill Gates in kızı Jennifer Gates imam nikahı ile evlendi #2

    BOŞANMA DAVASININ ARDINDAN İLK BULUŞMA

    Öte yandan Gates çifti, yazın açtıkları boşanma davası ardından ilk defa beraber görüldü.

    Geline tamamı yeşil giysi giymiş 9 nedime eşlik etti.

    Yeni evli çift, düğünün ardından malikanenin kurulu olduğu botanik bahçesinde fotoğraf çektirdi.

    Bill Gates in kızı Jennifer Gates imam nikahı ile evlendi #3

    Bill Gates in kızı Jennifer Gates imam nikahı ile evlendi #4

    Bill Gates in kızı Jennifer Gates imam nikahı ile evlendi #5

    Bill Gates in kızı Jennifer Gates imam nikahı ile evlendi #6

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