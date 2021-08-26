Bill Gates'ten sıtmayla nasıl mücadele edilir yazısı

Sıtmanın yılda 400 bin ölüme yol açtığını belirten Gates, Afrika ülkelerinin mücadelesiyle en kötü senaryodan şimdilik uzak olduklarını söyledi. Amerikalı milyarder, yapılması gerekenleri sıraladı.

Koronavirüs pandemisinin ortaya çıkmasıyla birlikte Microsoft'un kurucusu Bill Gates, 2015'te yaptığı "salgın hastalıkların 10 milyondan fazla insanın ölümüne neden olabileceği" şeklindeki açıklamasıyla uzun süre konuşuldu.

Salgını fırsat bilerek insanlara mikroçip takacağı iddialarını reddeden Gates, son olarak sıtma hastalığına ilişkin görüşlerini paylaştı.

"HER YIL 400 BİNDEN FAZLA ÖLÜME NEDEN OLUYOR"

"Bir salgın sırasında sıtmayla nasıl savaşılır?" başlıklı yazısında Gates, koronavirüs kaynaklı karışıklıklara rağmen, Afrika'da sıtmayla mücadele kapsamında uygulanan programların hayat kurtarıcı olduğunu ve tedavi çabalarının sürdüğünü belirtti.

Gates, mücadeledeki başarıya rağmen yapacak çok iş olduğunu aktararak, "Sıtma, her yıl 400 binden fazla insanı öldürmeye devam ediyor. Sokağa çıkma ve hareket kısıtlamaları, Afrika'daki teşhis ve tedavi çabalarına erişim de dahil olmak üzere bazı kritik sıtma faaliyetlerini engelledi." dedi.

DSÖ'NÜN AFRİKA ANALİZİ

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) modelleme analizine göre, Sahra altı Afrika'daki yıllık sıtma ölümlerinin iki katına çıkabileceği ve 20 yılı aşkın süredir görülmeyen ölüm oranlarına geri dönülebileceği tahmin ediliyor.

"EN KÖTÜ SENARYODAN ŞİMDİLİK UZAĞIZ"

DSÖ'nün çalışmasına işaret eden Gates, pandemiye rağmen sıtmayla mücadele programlarını uygulamaya devam eden Afrika ülkelerinin sayesinde "en kötü senaryodan en azından şimdilik" kaçınıldığını kaydetti.

NİJERYA VE MOZAMBİK ÖRNEĞİ

Bill Gates, Afrika ülkelerinden örnekler verdiği yazısında şunları ifade etti:

"Hala her yıl 60 milyon sıtma vakasından muzdarip olan Nijerya'da sağlık çalışanları, bugüne kadarki en büyük kampanyalarından birinde milyonlarca çocuğu korudu. Mozambik'te, sağlık çalışanlarının sıtma vakalarının ve ateşlerin gerçek zamanlı raporlanmasını sağlamak için oluşturulan bir uygulama kritik veriler sağladı.

"SITMANIN OLMADIĞI BİR DÜNYA..."

Sıtmanın olmadığı bir dünyanın ulaşılabilir olduğu konusunda iyimserim. Koronavirüs salgını, bize sıtmayı ortadan kaldırmanın neden gerekli olduğunu hatırlatıyor.

GERÇEK ZAMANLI VERİLER, TEDARİK ZİNCİRLERİ, İŞ BİRLİĞİ...

Sıtmayla savaşmak ve bir sonraki pandemiyi önlemek için ihtiyaç duyduğumuz yapı taşlarının çoğu aynı: doğru ve gerçek zamanlı veriler; ilaçları ve kaynakları en çok ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmak için güvenilir tedarik zincirleri; ülkeler arası iş birliği.





"BİZİ BİR SONRAKİ SALGINDAN KORUYACAK"

Sıtma programlarına yapılan yatırımlar, yalnızca hayat kurtarmak ve sıtmaya son vermekle kalmayacak, aynı zamanda bizi bir sonraki salgından koruyacak daha güçlü sağlık sistemleri oluşturmaya yardımcı olacak."