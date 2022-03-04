Binance’ın Rusya kararı

Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarından kart sahibi olan kişilerin platformlarını kullanamayacaklarını açıkladı.

Dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, Rusya ile ilgili yeni kararını duyurdu.

RUS BANKALARINI KULLANAN KART SAHİPLERİ İŞLEM YAPAMAYACAK

Binance, yaptırım uygulanan Rus bankalarını kullanan kart sahiplerinin platformda işlem yapamayacaklarını açıkladı.

Kripto para borsası yaptığı açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin erişimlerinin kısıtlandığını doğruladı.