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    Binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetini protesto etti

    İsrail'de binlerce gösterici, koronavirüs salgını döneminde ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine tepki için sokağa indi.
    • İHA
    • 12.07.2020 - 08:05
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    Binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetini protesto etti

    İsrail ekonomisi korona virüs salgını nedeniyle zor günler geçiyor. Başkent Tel Aviv’de bulunan Rabin Meydanı’nda bir araya gelen 10 bine yakın kişi, korona virüs salgını döneminde yaşanan ekonomik krizi protesto etti.

    SÖZLERİNİ TUTMAYAN NETANYAHU PROTESTO EDİLDİ

    Göstericiler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin salgın döneminde verdiği sözleri tutmadığını ifade ederken, yanlış politika izlemek ile suçladı. Protestocular, Başbakan Netanyahu ve Finans Bakanı Israel Katz’ın salgında ulusal ekonomiyi destekleme sözü verdiklerini hatırlatarak, maddi olarak zor durumda olduklarını vurguladılar.

    Binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetini protesto etti #1

    "BU GECE POLİTİKACILAR MEYDANDAN UZAK DURSUN"

    Göstericiler, "Bu gece politikacılara meydandan uzak durması çağrısında bulunuyoruz. Politikacıların bizler için çalışmaya yeterli vakitleri vardı. Bu protestoyu düzenleyenler ne sağcılar ne de solcular sadece halk" ifadelerini kullandılar. Protestocular hükümete güvenmediklerini ve protestolara devam edeceklerini açıkladı.

    Binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetini protesto etti #2

    İSRAİL'DE KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

    Öte yandan, İsrail’de korona virüs salgının başladığı Mart ayından bu yana işsizlik oranı yüzde 21 artış gösterirken, vaka sayılarının artması ile birçok kısıtlama geri getirildi. Ülkede toplam vaka sayısı 37 bin 464’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 354’e ulaştı.

    Binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetini protesto etti #3

    Binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetini protesto etti #4

    Binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetini protesto etti #5

    Binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetini protesto etti #6

    Binlerce İsrailli, Netanyahu hükümetini protesto etti #7

     

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