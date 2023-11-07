Binyamin Netanyahu: Gazze'yi İsrail yönetecek Güvenlik gerekçesini öne süren İsrail Başbakanı Netanyahu, "Belirsiz bir süre için güvenlik sorumluluğunu üstleneceğimizi düşünüyorum" dedi.

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ensonhaber.com

İsrail ordusu, havadan bombaladığı Gazze Şeridi'ni karadan da işgal etmenin yollarını arıyor.

"Gazze şehrinin kenar mahallelerine yaklaşıyoruz ve acı kayıplarımız var." diyen Başbakan Binyamin Netanyahu, geri adım atmayacaklarını söylüyor.

Netanyahu, ABC yayınında, kuşatma altındaki bölgenin geleceğine dair tartışmalı ifadelere imza attı.

"Gazze'de sorumluluğu üstleneceğiz"

ABD merkezli televizyonda sunucunun, "Başkan Biden, İsrail'in Gazze'yi işgal etmesinin hata olacağını söyledi. Savaş bittikten sonra Gazze'yi kim yönetmeli?" sorusunu yanıtladı.

İsrail Başbakanı, "İsrail'in belirsiz bir süre için güvenlik sorumluluğunu üstleneceğini düşünüyorum." derken, Gazze'yi yönetme niyetini dile getirdi.

Gerekçesi güvenlik

Güvenlik bahanesini öne süren Netanyahu, şu iddiada bulundu:

Güvenlik sorumluluğumuz olmadığında, hayal edemeyeceğimiz ölçekte Hamas terörü patlaması yaşıyoruz.

Ölü sayısı daha da artacak endişesi

İsrail ordusunun devam eden saldırılarında binlerce masum sivil hayatını kaybetti. Ölenlerin büyük çoğunluğunu çocuklar ve kadınlar oluşturuyor.

Binyamin Netanyahu'nun bu açıklaması, Gazze'deki bilançonun daha da ağırlaşacağına dair endişelere yol açtı.

Netanyahu'nun sözlerine yorum: En açık göstergesi

Associated Press haber ajansı, Netanyahu'nun sözleri için şu yorumu yaptı:

Açıklamaları, İsrail'in yaklaşık 2,3 milyon Filistinliye ev sahipliği yapan bölge üzerindeki kontrolünü sürdürmeyi planladığının en açık göstergesi.

"Taktiksel küçük duraklamalara açığım"

Öte yandan Netanyahu, Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği baskında ele geçirdiği 240'tan fazla esir serbest bırakılmadan ateşkes ihtimalini reddetti ancak "taktiksel küçük duraklamalara" açık olduğunu kaydetti.