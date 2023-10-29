Binyamin Netanyahu, Hamas saldırısı için ordu istihbaratını suçladı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 7 Ekim günü yaşanan Aksa Tufanı sırasındaki güvenlik zaafiyeti nedeniyle ülkesinin istihbarat teşkilatını suçlayan bir gönderi yayınladı. Paylaşımın yoğun tepki alması üzerine Netanyahu önce paylaşımı sildi ardından özür diledi.

AA

Kanlı İsrail-Filistin savaşı tüm şiddetiyle devam ederken İsrail'de iç anlaşmazlıklar sürüyor.

7 Ekim günü Hamas'ın İsrail'e saldırması ile başlayan savaşta İsrail'in güvenlik zaafiyeti dikkat çekti.

Konuyla ilgili çok fazla eleştiri alan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Hamas’ın 7 Ekim saldırıları konusunda güvenlik ve istihbarat servislerini sorumlu tuttu.

Netanyahu, saldırılardaki güvenlik zafiyetinden ve istihbarat probleminden ülkenin ordu ve iç istihbarat teşkilatı "Şin-Bet'in" sorumlu olduğunu söyledi.

Bu açıklama sonrası ülkesindeki politikacılardan sert tepkiler geldi.

"Savaştayız"

İsrail'in eski Genelkurmay Başkanı ve Dışişleri Bakanı Gabi Aşkenazi, X sosyal medya hesabından Netanyahu’nın söz konusunu paylaşımının altında yorum yaparak, Başbakan'dan paylaşımını kaldırmasını istedi ve "Savaştayız." diye ekledi.

"Kırmızı çizgiyi aştı"

Muhalefet lideri ve eski başbakan Yair Lapid de X hesabından yaptığı açıklamada, "Netanyahu kırmızı çizgiyi aştı.” ifadelerini kullanarak, şunları yazdı:

İsrail askerleri ve komutanları Hamas ve Hizbullah'a karşı yiğitçe savaşırken, onları desteklemek yerine onları suçlamaya çalışıyor. Sorumluluktan kaçma ve suçu güvenlik teşkilatına yükleme girişimleri, İsrail'in düşmanlarıyla savaşırken İsrail ordusunu zayıflatıyor.

"Açıklamasını geri çekmeli"

Muhalefetteki Ulusal Birlik bloğu lideri ve 7 Ekim'den sonra kurulan savaş kabinesine katılan eski Savunma Bakanı Benny Gantz da İsrail ordusu ve istihbaratının savaşta olduğu böyle bir zamanda, siyasi liderliğin sorumluluk göstermesi ve kendilerinden beklenen şekilde İsrail güçlerini desteklemesi gerektiğini savundu.

“Başka herhangi bir eylem veya açıklama, halkın direncine ve gücüne zarar verir.” ifadelerini kullanan Gantz, “Başbakan dün geceki açıklamasını geri çekmeli ve bu konuyla uğraşmayı bırakmalıdır.” çağrısında bulundu.

"Artık sorumlu davranmalı"

Netanyahu’nun koalisyon ortaklarından Dini Siyonizm lideri ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de Netanyahu'nun açıklamasına karşı çıkarak, İsrail ordusu komutanlarını zayıflatmanın yanlış olduğunu belirtti.

Smotrich, artık sorumlu davranmanın ve hatalı olsalar bile birbirlerini desteklemenin ve güçlendirmenin zamanının geldiğini kaydetti.

"Çocuklarımız ölürken kendi oğlu Miami'de güneşleniyor"

İşçi Partisi lideri Merav Michaeli de konuyla ilgili sert eleştirilerde bulundu:

Çocuklarımız Gazze Şeridi'nde hazır gıda yerken ve kendi oğlu Miami'de güneşlenirken, Netanyahu ofisinde puro ve şampanyayla karnı tok oturuyor ve Simchat Tora felaketi için ordu komutanlarını suçluyor. İsrail ordusu Hamas'la savaşırken, Netanyahu da İsrail ordusu ve İsrail halkıyla savaşıyor. İsrail kazanacak.

Özür diledi

Tepkiler üzerine paylaşımını kısa sürede silen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, daha sonra konuyla ilgil açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas’ın 7 Ekim saldırıları konusunda güvenlik ve istihbarat servislerini sorumlu tutan ve yoğun tepki çeken sözleri nedeniyle “hata yaptığını” belirterek özür diledi.

Netanyahu konu ile ilgili şu sözleri söyledi:

Basın toplantısından sonra söylediğim şeylerin söylenmemesi gerekirdi ve bunun için özür diliyorum. Güvenlik güçlerinin tüm başkanlarına tam destek veriyorum. Genelkurmay Başkanı'nı ve cephede bulunan, ülke için savaşan İsrail ordu komutanlarını ve askerlerini destekliyorum. Birlikte kazanacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)