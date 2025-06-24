Binyamin Netanyahu: İran’da hedefe ulaşmaya çok yakınız

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'da nükleer ve balistik füze tehdidini ortadan kaldırmak olmak üzere iki hedefe de ulaşmaya çok yakın olduklarını belirtti.

Kanal 14 televizyonuna konuşan Netanyahu, İran’a saldırıları bitirmek için koşulların uygun olup olmadığını sürekli gözden geçirdiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve kendisinin iki ülkenin İran'a karşı düzenlediği saldırılardan önceden haberi olduğunu öne süren Netanyahu, "Onu şaşırtmadım. Eylemlerimiz konusunda tamamen bilgilendirilmişti. O da beni şaşırtmadı. Ben de onun eylemlerinden haberdardım" ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ FİLİSTİN OLMAKSIZIN NORMALLEŞME ARAYIŞI

Netanyahu ayrıca Suudi Arabistan ile bağımsız Filistin devleti kurulması şartı olmaksızın normalleşmenin bir yolunu bulacağını iddia etti.

"Gücümüzün her şeyin anahtarı olduğunu düşünüyorum" diyen Netanyahu, askeri ve teknolojik alanda güçlü olduklarını savunarak Arap ülkelerinin bundan etkilendiğini öne sürdü.

Suudi Arabistan, İsrail ile normalleşme için bağımsız Filistin devletinin kurulmasını şart koşuyor.