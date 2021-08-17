Binyamin Netanyahu, San Francisco Havalimanı'nda sıra beklerken görüntülendi

Eski İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin San Francisco Havalimanı'nda ailesiyle birlikte uçağa binmek için sıra bekledi.

İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona ermiş, koalisyonun ilk Başbakan’ı Naftali Bennett olmuştu.

Koltuğunu kaybettikten yaklaşık 1 ay sonra başbakanlık rezidansından taşınmasıyla konuşulan Netanyahu, şimdi de ailesiyle birlikte gittiği ABD seyahatiyle konuşuluyor.

Eski İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD'nin San Francisco eyaletine eşi ve oğluyla birlikte tatile gitti.

HAVALİMANINDA SIRA BEKLERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Yıllarca Başbakan olarak görev yapan ve her zaman VIP hizmeti alan Netanyahu, San Francisco Havalimanı'nda sıra beklerken görüntülendi.

Çekilen görüntülerde Netanyahu'nun ayakta beklemekten yorulup, bavulunun üzerine oturması da dikkat çekti.