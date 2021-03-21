Binyamin Netanyahu: Tel Aviv'den Mekke'ye uçuşları hayata geçireceğim

İsrail Başbakanı Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde gerçekleştirmeyi istediği planı anlattı. Mekke'deki havalimanı meselesi ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

İsrail'de halk, 23 Mart'ta düzenlenecek erken seçimde sandık başına gidecek.

Başbakan Binyamin Netanyahu, koltuğunu korumak için vaatlerini sürdürüyor.

Netanyahu'nun son vaadi Suudi Arabistan ile ilgili oldu. İsrail Başbakanı, salı günü yapılacak seçimde yeniden seçilmesi halinde Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatmayı vadetti.

TEL AVİV'DEN MEKKE'YE DOĞRUDAN UÇUŞ VAADİ

Netanyahu İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği demeçte, Filistinlilere yönelik seçim vaadinde bulunarak, "Yeniden seçilirsem Tel Aviv'den Mekke'ye doğrudan uçuşları hayata geçireceğim" ifadesini kullandı.

Kanal 13'e konuşan Netanyahu, bu açıklamasıyla yeniden başbakan olması durumunda İsrail ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerini normalleştirileceği imasında da bulunmuş oldu.

"MEKKE'DE HAVALİMANI YOK"

İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinin muhabiri Gil Hoffman, Netanyahu'nun açıklamasını son dakika olarak Twitter hesabından paylaştı.

Netanyahu'yu etiketleyen Hoffman, paylaşımında "Yeniden seçilirse İsrail'den Mekke'ye direkt uçuşlar için söz veriyor." ifadesini kullandı.

Suudi gazeteci Ahmed Al Omran ise Hoffman'ın paylaşımını alıntılayarak, "Mekke'de havalimanı yok." notunu düştü.

4 ÜLKEYLE NORMALLEŞME MASADA

Ynet televizyonuna 16 Mart'ta yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail'in 4 ülkeyle daha ilişkileri normalleştireceğini belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, 15 Mart'ta The Wall Street Journal gazetesinde yayınlanan makalesinde, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Moritanya'nın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmaya yakın olduğunu yazmıştı.