Binyamin Netanyahu'dan İran'la 'işlerinin henüz bitmediği' tehdidi

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı çatışmalar yaz boyu küresel gündemi meşgul etti.

SORULARI YANITLADI

New York Times'ın düzenlediği bir etkinliğe çevrim içi olarak katılan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze, İran ve İsrail'in Arap ülkeleriyle normalleşme süreçleri; Abraham Anlaşmaları konusundaki soruları yanıtladı.

"BU SAVAŞ HİÇ BİTMEYECEK"

Netanyahu, İran eksenine karşı verdikleri savaşı kazandıklarını, İran’ın büyük bir yara aldığını, fakat bu ülkeyle işlerinin henüz bitmediğini savunarak, "Dedim ki Orta Doğu'nun çehresini değiştireceğiz. Bu savaşı kazanacağız. Açık olan şey, sadece Hamas'la savaşmadığımızdı. Hizbullah'la da savaşıyorduk. Esed rejimiyle savaşıyorduk. Irak'taki milislerle savaşıyorduk. Husilerle savaşıyorduk. İran'la savaşıyorduk ve başardık. Bu savaşı kazandık, ama bu savaş hiç bitmeyecek." ifadelerini kullandı.

İsrail’in "İran’ın nükleer silaha sahip olmasına" karşı savaş verdiğini ileri süren Netanyahu, Gazze, Lübnan, Suriye, Yemen, Irak ve İran’a saldırılar düzenlediklerini hatırlatarak, İran’ın nükleer bilim adamlarını öldürmüş olmalarına rağmen "Tahran’ın hala nükleer silaha ulaşabilecek kapasiteye sahip olduğunu" öne sürdü.

NETANYAHU, İSRAİL ORDUSUNUN 'SİVİLLERİN HAYATINI ÖNEMSEDİĞİNİ' İDDİA ETTİ

Netanyahu, Gazze’de İsrail ordusu tarafından işlenen savaş suçlarına ilişkin soru üzerine, iki senede 70 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olmasına rağmen, İsrail ordusunun "sivillerin hayatını önemsediğini" iddia etti.

New York'ta belediye başkanlığı yarışını kazanan Zohran Mamdani’nin, kente gelmesi durumunda İsrail Başbakanı hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) Gazze’deki savaş suçları nedeniyle çıkardığı tutuklama emirlerini uygulayacağını söylemesine rağmen Netanyahu, “(New York'a) Gideceğim ve neler olacağını göreceğiz.” ifadesini kullandı.

Gazze’de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının başarıyla tamamlandığını dile getiren Netanyahu, şimdi ikinci aşamaya geçildiğini ve bu aşamada Hamas’ın silahsızlandırılacağını ardından üçüncü aşamaya geçileceğini, bunun "kolay yoldan olmazsa zor yoldan, askeri güç kullanarak yapacaklarını" savundu.

Netanyahu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Salman’ın Beyaz Saray ziyaretinde Filistin devletinin kurulmasını Abraham Anlaşmaları'na katılmak için şart koşmasına ilişkin soruya yanıt olarak "bir Filistin devletinin kurulmasına izin vermeyeceklerini fakat Abraham Anlaşmaları'nın genişletilmesinin hem kendilerinin hem de bölgenin çıkarına olduğunu, anlaşmaları genişletebileceklerine inandığını" söyledi.

YAŞI SORULDU

İsrail Başbakanı, Gazze’de işbirliği yaptıkları ve silahlandırdıkları çetelere işaret ederek, "bölgenin yönetimine talip Filistinliler olduğunu, bunların Filistin yönetimini ve Hamas’ı istemediğini" öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump ile geçen günlerde yaptığı telefon görüşmesinde İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’dan yolsuzluk davaları konusunda af talebinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin soruya yanıt veren Netanyahu, "şahsi konuları konuşmadıklarını iddia ederek, özel görüşmeleri, prensip olarak kamuoyu önünde paylaşmayacağını" söyledi.

Netanyahu, 76 yaşında olduğu hatırlatılarak sorulan “Siyaseti ne zaman bırakacaksınız?” sorusunu, “Ben bunu zamanla ölçmüyorum, görevlerle ölçüyorum. Ülkedeki insanların büyük çoğunluğu beni destekliyor.” sözleriyle yanıtladı.