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    Binyamin Netanyahu'dan, İsrail’e destek veren ülkeler paylaşımı

    Binyamin Netanyahu'dan, İsrail’e destek veren ülkeler paylaşımı

    Twitter üzerinden yaptığı paylaşım ile İsrail’e destek veren ülkelerin bayraklarını paylaşan Netanyahu,”İsrail’in kendini savunma hakkını desteklediğiniz için teşekkürler.” ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 16.05.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 16.05.2021 - 12:55
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    İsrail’in Filistinlilere karşı kanlı saldırıları nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı gün geçtikçe artıyor.

    Bölgeden gelen son haberlere göre, Gazze Şeridi’ne gece yarısı düzenlenen hava saldırısı nedeni ile şehit sayısı arttı.

    10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında şu ana kadar 181 kişi hayatını kaybederken, binlerce kişi yaralandı.

    Sivilleri hedef alan saldırılara dünya genelinde kınanırken, bazı ülkeler İsrail’in ‘nefsi müdafaa hakkını kullandığını’ iddia ederek İsrail’e açıktan destek verdi.

    Binyamin Netanyahu dan, İsrail’e destek veren ülkeler paylaşımı #1

    İSRAİL’E DESTEK VEREN ÜLKELER

    İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile kanlı saldırılarda İsrail’e açıktan destek veren ülkelerin bayraklarını sıraladı.

    Netanyahu’nun paylaşımında yer alan ülkeler şöyle:

    ABD, Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Kanada, Kolombiya, Güney Kıbrıs, Çekya, Gürcistan, Almanya, Guatemala, Honduras, Macaristan, İtalya, Litvanya, Moldova, Hollanda, Makedonya, Paraguay, Slovenya, Ukrayna ve Uruguay.

    NETANYAHU’NUN PAYLAŞIMI

    Bu ülkelere İsrail’in yanında oldukları için teşekkür eden Netanyahu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

    “Kararlılıkla İsrail’in yanında durduğunuz ve terörist saldırılara karşı İsrail’in kendini savunma hakkını desteklediğiniz için teşekkürler.”

    Binyamin Netanyahu dan, İsrail’e destek veren ülkeler paylaşımı #2

    BASIN BİNASINI YERLE BİR ETMİŞTİ

    İsrail ordusu, dün Gazze Şeridi'nde içinde ABD merkezli haber ajansı Associated Press (AP) ile Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu binayı savaş uçakları ile yerle bir etmişti.

    Binyamin Netanyahu dan, İsrail’e destek veren ülkeler paylaşımı #3

    BAKANLIK BİNALARINA SALDIRDI

    Aynı İsrail ordusu bugün, Gazze Şeridi'nde bulunan Çalışma ile Sosyal Kalkınma Bakanlıklarına ait iki binaya saldırı düzenledi.

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