BioNTech, ilk çeyrekte 3,7 milyar euro net kar elde etti

BioNTech, ilk çeyrekte 3,7 milyar euro net kar elde etti

BioNTech'in bu yılın ilk çeyreğindeki net karı, koronavirüs aşı satışının ardından gelirlerindeki yükselişle 3 katına çıktı.

Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2022'nin ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, şirketin ilk çeyrekteki net karı, net gelirlerindeki sert artışla 3,7 milyar euroya yükseldi. BioNTech, geçen yılın ocak-mart döneminde 1,12 milyar euro kar açıklamıştı.

Toplam gelir yüzde 211 arttı

Şirketin toplam gelirleri ilk çeyrekte 2021'in aynı dönemine göre yüzde 211 artarak 6 milyar 374 milyon euroya çıktı.

Piyasalarda BioNTech'in gelirlerine ilişkin beklenti 4,01 milyar euro olması yönündeydi. Şirket, geçen yılın ilk çeyreğinde 2 milyar 48 milyon euro gelir elde etmişti.

Şirketin hisse başına karı da 14,24 euroya denk gelerek 8,52 euroluk beklentiyi aştı.

Şirket, aşı geliri beklentisini artırdı

BioNTech, Kovid-19 aşısı geliri tahminini 13 milyar eurodan 17 milyar euroya yükseltti. Şirket, geçen yıl aşıdan toplam 19 milyar euro gelir elde etmişti.

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte bu yıl 2,4 milyar doz dağıtımı için 100'den fazla ülkeyle anlaşma yaptığını ve ilk çeyreğin sonuna kadar toplam 750 milyon doz Kovid-19 aşısı faturalandırdığını duyurdu.

Alman şirket, 2021'de 2,6 milyar doz aşının teslimatını gerçekleştirmişti.

BioNTech, gelecek haftalarda, Kovid-19'un Omicron varyantına yönelik aşı geliştirme çabalarına ilişkin laboratuvar verilerinin elde edileceğini de duyurdu.

Bu arada, BioNTech'in 2021'deki net karı, artan aşı satışlarıyla 10,3 milyar euro olarak gerçekleşmişti. BioNTech'in 2021'deki yaklaşık 19 milyar euroluk aşı satışının Almanya'nın GSYH'sine 0,5 puanlık katkı sağladığı belirtiliyor.