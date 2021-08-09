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    BioNTech: Koronavirüs aşısını, varyantlara uyarlamaya henüz gerek yok

    Almanya merkezli şirket, aşının varyantlar karşısındaki durumu hakkında açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.08.2021 - 17:10
    • Güncelleme : 09.08.2021 - 18:02
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    BioNTech: Koronavirüs aşısını, varyantlara uyarlamaya henüz gerek yok

    Delta varyantı kaynaklı vakaların dünya genelinde artışa geçtiği bir dönemde aşıların etkinliği gündeme geldi.

    Almanya merkezli biyoteknoloji firması BioNTech'ten, konuya ilişkin açıklama yapıldı.

    VARYANT AÇIKLAMASI

    Açıklamada, "BioNTech-Pfizer aşısını koronavirüs varyantları için uyarlamaya henüz gerek yok." denildi.

    BioNTech Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Şahin, daha önce yaptığı açıklamada, şirketleri tarafından üretilen koronavirüs aşısının varyantlar karşısında etkili olduğunu belirtmiş, "Halihazırda aşımızı mevcut varyantlara uyarlamanın gerekli olduğuna dair bir kanıt yok." diye konuşmuştu.

    BioNTech: Koronavirüs aşısını, varyantlara uyarlamaya henüz gerek yok #1

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