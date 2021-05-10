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    BioNTech, Singapur'da üretim tesisi kuracak

    Üretim ağını genişletmek isteyen BioNTech, Singapur’daki üretim tesisini 2023 yılına kadar faaliyete geçirecek.
    • AA
    • 10.05.2021 - 11:15
    • Güncelleme : 10.05.2021 - 11:22
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    BioNTech, Singapur'da üretim tesisi kuracak

    Alman biyoteknoloji firması BioNTech, Singapur'da mRNA (mesajcı RNA) teknolojisine dayanan koronavirüs aşıları için bölgesel bir merkez ve yeni bir üretim tesisi kurmayı planlıyor.

    BioNTech'ten yapılan açıklamada, Güneydoğu Asya için bölgesel merkez olacak Singapur ofisinin 2021'de açılmasının planladığı belirtildi.

    2023'E KADAR FAALİYETE GEÇECEK

    Şirketin üretim ağını genişletmek için çalışmalar yaptığına yer verilen açıklamada, Singapur’da üretim tesisinin 2023 yılına kadar faaliyete geçmesinin beklendiği ve yaklaşık 80 kişilik istihdam sağlayacağı ifade edildi.

    BioNTech'in açıklamasında, Alman şirketin Güneydoğu Asya’da üretime başlamasının Singapur Ekonomik Kalkınma Kurulu (EDB) tarafından desteklendiğine vurgu yapılarak, bunun gelecekteki salgın tehditlerine karşı hızlı yanıt verme olanağı sağlayacağı belirtildi.

    BioNTech, Singapur da üretim tesisi kuracak #1

    UĞUR ŞAHİN'İN AÇIKLAMASI

    Açıklamada görüşlerine yer verilen BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) ve Kurucu Ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, Singapur'un mükemmel bir iş ortamı sunduğunu belirterek, "Üretim ağımızda birden fazla noktamızın olması, küresel ayak izimizi artırmada ve yeteneklerimizi geliştirmede önemli bir stratejik adımdır.” ifadesini kullandı.

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