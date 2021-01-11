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- BioNTech ve Pfizer, aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı
BioNTech ve Pfizer, aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı
- AA
- 11.01.2021 - 17:19
- Güncelleme : 11.01.2021 - 17:22
Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu BioNTech'in, koronavirüs salgınına karşı geliştirdikleri aşının 2021 yılı üretim hedefi artırıldı.
BioNTech Üst Yöneticisi (CEO) Profesör Uğur Şahin tarafından yatırımcılara yapılan "Gelecek Nesil İmmünoterapi" adlı sunum, şirketin internet sitesinde yayınlandı.
AŞI ÜRETİM HEDEFİ 2 MİLYAR DOZA ÇIKARILDI
Sunumda, daha önce 2021 için 1.3 milyar olarak açıklanan koronavirüs aşı üretim hedefinin, yeni tesis ve üretim süreçlerinin iyileştirilmesiyle 2 milyar doza çıkarıldığı belirtildi.
1 MİLYAR DOZLUK TAAHHÜT
Aşıların, şirketlerin 6 üretim tesisinde üretildiği bildirilen sunumda, hedeflenen 2 milyar dozluk üretim kapasitesinden 1 milyar dozunun taahhüt edildiği kaydedildi.
Almanya'nın Marburg kentinde şubat sonunda faaliyete geçecek yeni üretim tesisinin yılda 750 milyon doz aşı üretebileceği aktarılan sunumda, Çin hariç aşının pazarlanmasında BioNTech ve Pfizer'in, eşit ortaklıkla çalıştığı belirtildi.
"KORONA ENDEMİK HASTALIK OLACAK"
Sunumda, "Koronavirüs salgını muhtemelen endemik hastalık olacak." ifadesine yer verilmesi de dikkati çekti.