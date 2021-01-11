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BioNTech ve Pfizer, aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı

BioNTech ve Pfizer, aşı üretim hedefini 2 milyar doza çıkardı

Daha önce bu yıl için 1.3 milyar doz olarak açıklanan miktar artırıldı.