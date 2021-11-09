BioNTech yılın üçüncü çeyreğindeki kârını açıkladı

BioNTech firmasının üçüncü çeyrekteki net kârı, artan aşı satışlarıyla birlikte 3 milyar 211 milyon euro olarak gerçekleşti.

Koronavirüs aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji firması BioNTech, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE 3,21 MİLYAR DOLAR KÂR

Buna göre, şirketin temmuz-eylül dönemindeki net kârı, net gelirlerindeki yükselişle 3 milyar 211 milyon euroya ulaştı.

BioNTech, geçen yılın aynı döneminde ise 210 milyon euro zarar açıklamıştı. Şirketin yılın ilk ocak-eylül döneminde kârı da 7 milyar 126,3 milyon euro oldu. Şirket, 2020 yılının aynı dönemini 351,7 milyon euro zararla kapatmıştı.

TOPLAM GELİRDE YÜKSELİŞ

BioNTech'in, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde 67,5 milyon euro seviyesindeki toplam gelirleri 2021'in üçüncü çeyreğinde 6 milyar 87 milyon euroya çıktı.

Şirketin geçen yılın ocak-eylül döneminde 136,9 milyo euro olan toplam gelirleri de bu yılın aynı döneminde 13 milyar 444 milyon euroya ulaştı. Şirket, ağustosta bu yıl için 15,9 milyar euroluk bir gelir tahmininde bulunmuştu.

Şirketin üçüncü çeyrekte hisse başına kârı da yıllık 0,88 eurodan 12,35 euroya yükseldi. Beklenti hisse başına kârın 10,54 euro olması yönündeydi.

2 MİLYAR DOZU AŞKIN AŞI TEDARİĞİ

BioNTech, aşı üretiminde ortağı Pfizer ile birlikte şimdiye kadar 152’nin üzerinde ülkeye 2 milyar dozun üzerinde koronavirüs aşısı tedarik etti.

BioNTech, sözleşmelerden 16-17 milyar euroluk gelir öngörmüştü.

Öte yandan, ABD merkezli Pfizer da koronavirüs aşısı tedarik sözleşmelerinden 2021’de 36 milyar dolar ve 2022'de ise 29 milyar dolar gelir öngörmüştü.