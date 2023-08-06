Son aylarda Avrupa ülkelerinde Müslümanların değerlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.
Yurt dışında provokatif eylemler yapılmaya devam ediyor.
Danimarka'da ve İsveç'te art arda Kur'an-ı Kerim hedef oldu.
Kopenhag'da bir eylem daha
Nabızları yükselten olaylar, sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Nabızların yükselmesiyle tepkiler çığ gibi büyürken, saldırıların sonu ise gelmek bilmiyor.
Bu kez İslam düşmanlığı bir kez daha Kopenhag'da hortladı.
Kutsal kitabı parçaladı
İran'daki molla rejiminden kaçarak Danimarka'ya yerleştiği bilinen Firoozeh Bazrafkan, hain bir eylem düzenledi.
Kopenhag'daki İran büyükelçiliği önüne gelen Bazrafkan, yanına rende ve Kur'an-ı Kerim de getirdi.
Burada kameralar karşısında kutsal kitabın sayfalarını parçaladı.
O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, provokatif eyleme kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.