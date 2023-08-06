Bir İslam düşmanı daha! Kopenhag'da Kur'an-ı Kerim'i hedef aldı Başkent Kopenhag'da İran asıllı kadın, İran büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'i parçaladı. Sosyal medyada tepki çeken görüntülerde, kimsenin müdahale etmemesi dikkatlerden kaçmadı.

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ensonhaber.com

Son aylarda Avrupa ülkelerinde Müslümanların değerlerine yönelik saldırılar gerçekleştiriliyor.

Yurt dışında provokatif eylemler yapılmaya devam ediyor.

Danimarka'da ve İsveç'te art arda Kur'an-ı Kerim hedef oldu.

Kopenhag'da bir eylem daha

Nabızları yükselten olaylar, sosyal medyada büyük yankı uyandırıyor. Nabızların yükselmesiyle tepkiler çığ gibi büyürken, saldırıların sonu ise gelmek bilmiyor.

Bu kez İslam düşmanlığı bir kez daha Kopenhag'da hortladı.

Kutsal kitabı parçaladı

İran'daki molla rejiminden kaçarak Danimarka'ya yerleştiği bilinen Firoozeh Bazrafkan, hain bir eylem düzenledi.

Kopenhag'daki İran büyükelçiliği önüne gelen Bazrafkan, yanına rende ve Kur'an-ı Kerim de getirdi.

Burada kameralar karşısında kutsal kitabın sayfalarını parçaladı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Görüntülerde, provokatif eyleme kimsenin müdahale etmemesi dikkat çekti.