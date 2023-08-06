Birleşik Arap Emirlikleri’nde şiddetli yağış BAE’nin başkenti Abu Dabi başta olmak üzere Dubai ve Sharjah şehirlerinde etkili olan şiddetli yağış ve rüzgar, hayatı felç etti. Salı gününe kadar sürmesi beklenen yağışlar için yetkililerden 'Sel bölgelerinden uzak durun' açıklaması geldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Dünya kavurucu sıcaklarla mücadele verirken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde durum hiç öyle değil… BAE’de cuma gününden bu yana şiddetli yağış ve rüzgar etkisini sürdürüyor. Ağır hasar var Dubai, Sharjah ve Abu Dabi şehirlerini vuran şiddetli yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar sular altında kaldı. Su basan dükkanlarda malzemeler kullanılamaz hale gelirken, ağır hasar oluştu. Salı gününe kadar sürecek Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, atmosferik istikrarsızlık durumunun salı gününe kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi. Yetkililer, bölge sakinlerine sel baskınlarının yaşandığı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.