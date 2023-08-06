İHA
Dünya kavurucu sıcaklarla mücadele verirken, Birleşik Arap Emirlikleri’nde durum hiç öyle değil…
BAE’de cuma gününden bu yana şiddetli yağış ve rüzgar etkisini sürdürüyor.
Ağır hasar var
Dubai, Sharjah ve Abu Dabi şehirlerini vuran şiddetli yağış nedeniyle ana caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.
Su basan dükkanlarda malzemeler kullanılamaz hale gelirken, ağır hasar oluştu.
Salı gününe kadar sürecek
Ulusal Meteoroloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, atmosferik istikrarsızlık durumunun salı gününe kadar devam etmesinin beklendiği belirtildi.
Yetkililer, bölge sakinlerine sel baskınlarının yaşandığı bölgelerden uzak durmalarını tavsiye etti.