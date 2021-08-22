Birleşik Krallık, evde antikor testi programını başlatacak

Vakaların sıkı takibi kapsamında parmaktan antikor testi uygulaması devreye alınacak.

Birleşik Krallık genelinde koronavirüs testi pozitif çıkan kişiler için antikor test programı hayata geçirilecek.

Yeni yol haritası, farklı koronavirüs varyantlarının yol açtığı enfeksiyonları takip etmek için insanların antikor korumaları hakkında veri üretmeyi amaçlıyor.

18 YAŞ ÜZERİNDEKİ HERKES ANTİKOR TESTİNE KATILABİLECEK

Salı gününden itibaren İngiltere, Galler, Kuzey İrlanda ve İskoçya'da 18 yaş ve üzerindeki herkes programa katılabilecek.

Koronavirüs testi pozitif çıkan birine, evde yapması ve analiz edilmek üzere geri göndermesi için parmaktan uygulanmak üzere iki antikor testi gönderilecek.

TESTİN UYGULANMA YÖNTEMİ

Testlerden ilkinin pozitif sonucu alındıktan sonra en kısa sürede, ikincisinin ise 28 gün sonra yapılması gerekiyor.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı'na (UKHSA) göre, evde antikor testi programı, 8 bine kadar kişiyi kapsayacak.

İLK KEZ HALKA AÇIK HALE GETİRİLİYOR

Sağlık ve Sosyal Bakım Departmanı (DHSC), söz konusu programın, antikor testlerinin ilk kez halka açık hale getirildiği program olarak kayıtlara geçeceğini vurguladı.

Sky News'in haberine göre, plan, aşılama veya enfeksiyondan sonra bağışıklık tepkisi geliştirmeyen insanlar hakkında bilgi toplamayı hedefliyor. Sağlık Bakanı Sajid Javid, programın İngiltere'nin aşı programı olan "devasa savunma duvarı" üzerine inşa edileceğini söyledi.

"HIZLI VE KOLAY"

Javid, "Yeni ulusal antikor testimize katılmak hızlı ve kolay olacak. Bunu yaparak daha normal bir hayata temkinli bir şekilde döneceğiz." diye konuştu.