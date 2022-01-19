Birleşik Krallık'ta 30 firmanın personeli, haftada 4 gün çalışacak

Pilot uygulama kapsamında, daha az çalışma günüyle çalışanların verimliliği takip edilecek. Yeni konsept, 'çalışmanın yeni geleceği' şeklinde nitelendiriliyor.

Haftada 4 gün çalışma modeli, iş verimliliğini artırdığının ortaya çıkmasının ardından dünyada yayılmaya devam ediyor.

Daha önce İzlanda'da uygulanan denemelerle üretkenliğin ve refahın arttığı sonucu gözler önüne serildi.

6 AYLIK DENEME

Birleşik Krallık genelinde 30 firmada çalışan personel, pilot uygulama kapsamında gelecek 6 ay boyunca aynı maaşla haftada 4 gün çalışma düzenine geçecek.

Uygulama çerçevesinde, farklı kuruluşlardan personelin olağan iş miktarı ve haftalık 35 saate kadar çalışma performansı incelenecek.

VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN TASARLANDI

Koronavirüs döneminde uygulanan karantinalar, çok sayıda çalışanın iş-yaşam dengesini yeniden değerlendirmesine neden olurken, çalışanlara esnek saatler sunmak ve çalışma saatlerinde verimliliği artırmak için dört günlük çalışma haftası tasarlandı.

"ÇALIŞMANIN YENİ GELECEĞİ"

Pilot program yöneticisi Joe O’Connor, söz konusu konseptin, 2022 boyunca "çalışmanın yeni ve cesur bir geleceğinin bir habercisi" olacağını vurguladı.

Mail'in haberine göre, araştırmacılar, dört günlük çalışma haftasının faydalarının, çalışanların işverenleri için daha verimli bir iş performansı sağladığını da göreceğini söylüyor.