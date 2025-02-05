Birleşmiş Milletler: ABD'nin yardımları durdurması milyonlarca kişinin hayatını riske atıyor

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Asya ve Pasifik Bölge Direktörü Pio Smith, haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

UNFPA olarak 150'den fazla ülkede hayat kurtarıcı yardımlar sağladıklarını belirten Smith, çalıştıkları ülkelerdeki ortaklarıyla anne ölümlerini önlemek, cinsiyete dayalı şiddeti sona erdirmek ve aile planlamasına erişimi sağlamak gibi hizmetler sunduklarının altını çizdi.

Smith, ABD Dışişleri Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulması kararıyla bu çalışmalarının artık tehlikede olduğunu ifade ederek, "UNFPA, Güney Asya dahil krizdeki kadınlar ve kız çocukları için can simidi sağlayan ve ABD hibeleriyle finanse edilen hizmetleri askıya aldı. Afganistan, Bangladeş ve Pakistan'da UNFPA'nın hayati hizmetlerine erişim eksikliği nedeniyle milyonlarca kadın ve kız çocuğunun hayatını tehdit eden risklerle karşı karşıya olmasından derin endişe duyuyoruz" diye konuştu.

Hayatı risk altında olan insanların sadece bir rakamdan ibaret olmadığını vurgulayan Smith, bu kişilerin dünyanın en savunmasız insanları olduğunu kaydetti.

Smith, kısıtlamalara rağmen geçen yıl Afganistan'da yüzlerce kadının liderlik yaptığı tesis aracılığıyla 13 milyondan fazla insana destek verdiklerini hatırlatarak bir milyondan fazla Arakanlı mültecinin kaldığı Cox's Bazar'da neredeyse tüm doğumların UNFPA'nın desteğiyle gerçekleştiğini anımsattı.

Bu çalışmaların artık risk altında olduğunu dile getiren Smith, "Ancak UNFPA, kadınlar ile kızları şiddetten korumak ve hayat kurtarmak için ABD dahil tüm BM üyesi devletlerle ortak zemin bulmaya kararlı. Hayat kurtarıcı çalışmalarını sürdüren bağışçılara minnettarız" dedi.

USAID İLE İLGİLİ TARTIŞMALAR

ABD Başkanı Donald Trump, 21 Ocak'ta başkanlık görevine başlamasının hemen ardından dış yardımlara yönelik kararname imzalamıştı.

Kararnamede ABD'nin dış kalkınma yardımı programlarından sorumlu tüm bakanlık ve kurumların dış ülkelere yapacağı ödemeleri keseceği, programın ABD dış politikasıyla uyumunun değerlendirilmesi için 90 günlük inceleme süresi başlatıldığı kaydedilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı da 27 Ocak'ta bakanlık ve USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımların durdurulduğunu açıklamıştı.

Hükümet Verimliliği Departmanı'nın (DOGE) başındaki Elon Musk da USAID yöneticileri ile yaşadığı sorundan dolayı geçen hafta çalışanların idari izne çıkarıldığını duyurmuş, ajansın sosyal medya hesapları kapatılmıştı.

Daha sonra Trump ve Musk, USAID'in kapatılması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

BM, ABD yönetiminin USAID tarafından finanse edilen tüm dış yardımları durdurmasının bazı hayati programlar üzerinde anında etki oluşturduğunu kaydetmişti.