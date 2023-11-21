Birleşmiş Milletler: Gazze'de ateşkes ihtimaline yönelik hazırlık yapıyoruz Birleşmiş Milletler Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmesi halinde daha etkin şekilde insani yardım sağlanabileceğini, bu yönde hazırlık yapıldığını ifade etti.

AA & Ensonhaber

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Birleşmiş Milletler (BM) Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, Gazze Şeridi'nde ateşkes ihtimaline ilişkin soru üzerine, henüz bu konu hakkında konuşmak için erken olduğunu ancak BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in en başından beri insani ateşkes talep ettiğini hatırlattı.

Haq, "Gerekli yetkililerle görüşmeler yürütüyoruz. Eğer ateşkes olursa çok daha etkin şekilde insani yardım sağlayabiliriz" dedi.

Sahada tarafların atacağı adımların önemine işaret eden Haq, "Biz ateşkes olma ihtimaline yönelik hazırlık yapıyoruz" ifadesini kullandı.

"Hastaneler ve personel korunmalı"

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde bulunan El-Avde Hastanesi ve Endonezya Hastanesi'ne yönelik saldırılarıyla ilgili ise Haq, "Çatışan taraflar uluslararası insancıl hukuk uyarınca hastanelerin ve personelin korunmasını sağlamalı" diye konuştu.

Haq, BM tesislerindeki duruma da dikkati çekerek 19 Kasım'dan bu yana Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) 156 tesisine yaklaşık 930 bin yerinden edilmiş kişinin sığındığını ifade etti.

"Lübnan sınırında gerginliğin artma riskinden endişeliyiz"

Haq, "Lübnan sınırında gerginliğin artma riskinden derin endişe duyuyoruz" dedi.

Sınırda iki gazetecinin öldürülmesine değinen Haq, "Gazeteciler her zaman korunmalıdır ve öldürülmelerini kınıyoruz" ifadesini kullandı.

Haq, bölgede gerginliğin azaltılması gerektiğinin altını çizdi.