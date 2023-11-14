Birleşmiş Milletler: Gazze'de hastaları güvenli şekilde taşıma imkanı yok Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, "Hastaları Gazze'nin herhangi bir yerine güvenli bir şekilde taşıma imkanı yok" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler (BM) basın toplantısına video konferans yoluyla bağlanan BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) İşgal Altındaki Filistin Topraklarındaki İnsani İşler Koordinatörü Andrea de Domenico, hafta sonu çatışmaların Şifa Hastanesi etrafında yoğunlaştığına dikkati çekti ve temel altyapının zarar gördüğünü, bazı personelin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Domenico, hastaneler ve civarlarındaki askeri operasyonların hastaları ve personeli korumak için önlem alarak gerçekleşmesi gerektiğinin altını çizerek, "Hastaları, Gazze'nin herhangi bir yerine güvenli bir şekilde taşıma imkanı yok" uyarısında bulundu.

Hastaneden su almak için çıkan kişilerin keskin nişancılar tarafından vurulduğu bilgisini edindiklerini kaydeden Domenico, keskin nişancıların kim olduğunu teyit etmenin mümkün olmadığını söyledi.

Şifa Hastanesi'nde 43 bebeğin kuvözde ve oksijene bağlı olduğunu ifade eden Domenico, bağlantı kesildiği için tam sayısını bilmemekle beraber bazı bebeklerin hayatını kaybettiğini öğrendiklerini aktardı.

"Zaman azalıyor"

Yakıt sıkıntısının çok büyük sorun teşkil ettiğine değinen Domenico, gelen yardımları dahi dağıtacak yakıt olmadığına dikkati çekti.

Domenico, paraşütle Gazze'ye yardım atılmasının çok maliyetli ve son seçenek olduğunu, mevcut imkanları kullanmaya çalışacaklarını ifade etti.

Acilen insani ateşkes ve acilen yakıt ihtiyacı olduğunun altını çizen Domenico, "Daha büyük bir felaketi önlemek için zaman azalıyor" uyarısını yaptı.