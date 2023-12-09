Birleşmiş Milletler: Gazze'de yeterince gıda yok Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin, "Siviller çaresiz. Açlık var, insanlar aç. Marketlerde gıda yok, dağıtım noktalarında yeterince gıda yok" ifadelerini kullandı.

AA & Ensonhaber

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı'nın (WFP) sosyal medya hesabından WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau'nun Gazze Şeridi'ne yaptığı ziyarette bölgedeki duruma ilişkin değerlendirmelerde bulunduğu video paylaşıldı.

Skau, Gazze'de sığınakları ve insani yardım dağıtım noktalarını ziyaret ettiğini belirterek amacının Gazze halkına ve WFP personeline destek, dayanışma ve bağlılıklarını göstermek olduğunu kaydetti.

WFP'nin Gazze'de şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde kişiye yardım sağladığını aktaran Skau, "Bu yeterli değil" diye konuştu.

"Dağıtım kanallarında yeterince gıda yok"

Skau, "Siviller çaresiz. Açlık var, insanlar aç. Marketlerde gıda yok, dağıtım kanallarında yeterince gıda yok. Dışarıda yemeğimiz var, alamıyoruz ve dağıtamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Gazze'de insani ateşkese ihtiyaç duyduklarını bildiren Skau, ihtiyaç sahiplerine gıda ulaştırılması için daha fazla geçiş noktası açılması gerektiğini vurguladı.